Следователи из Швеции нашли на поврежденных нитках „Северных потоков“ следы взрывчатки

Участники расследования подтвердили, что на газопроводах системы „Северный поток“ произошла серьезная диверсия, говорится пресс-релизе ведомства. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия были задокументированы сам район и обширные повреждения газопроводов в результате взрывов. Расследование продолжается.

Ранее полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.

26 сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках „Северного потока — 1“ и на одной из ниток „Северного потока — 2“. На одной из ниток „Северного потока — 1“ обнаружили две „техногенные воронки“ глубиной до пяти метров.

Кто устроил взрывы, пока неизвестно. По неофициальным данным, в этом подозревают как Украину и проукраинские силы, так и Россию. Президент РФ Владимир Путин обвинял в случившемся „англосаксов“. Минобороны РФ заявило, что к организации и реализации взрывов причастны представители Военно-морских сил Великобритании. В британском министерстве обороны это отрицали.