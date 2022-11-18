Чем удивить любимую бабушку на Новый год?

Рождественские и новогодние праздники — лучшее время, чтобы проявить заботу и еще раз выразить свою любовь и благодарность бабушкам. И пусть ваша бабушка говорит, что для нее нет ничего более ценного, чем ваше внимание и общение с вами. Не так и сложно найти для нее подарок, который ее действительно порадует, если выбирать его с душой и учитывать ее вкусы и увлечения.