Лучшие книги, которые можно подарить подросткам на Рождество

Захватывающий триллер английского писателя, автора приключенческих шпионских романов. Книга „Арктический зоопарк“ повествует о протестах, сексуальности, психическом здоровье и ошибочном лидерстве, рассказывая о двух подростках, живущих совершенно разными жизнями.

Очередная книга от автора серии популярных шпионских детективов для подростков „Alex Rider“, наполненная адреналином и приключениями, в которой Алекс Райдер направлен отделом специальных операций МИ-6, чтобы проникнуть в новую и зловещую организацию, известную только как Nightshade, и в его руках оказывается судьба тысяч людей.

Графический роман Heartstopper в формате комиксов от Элис Осман читается очень быстро и приобрел множество поклонников по всему миру.

Романы известной молодой английской писательницы, посвященные жизни современных подростков, заслужили немало похвал за их особую реалистичность и уже получили несколько литературных наград.

Великолепная книга с черно-белыми иллюстрациями от автора — идеальный праздничный подарок для новых увлеченных читателей. Это трогательная иллюстрированная история о захватывающих приключениях Уинстона в канун Рождества от автора бестселлеров серии „Клод“.

Сегодня есть немало созданной специально для подростков литературы в разных жанрах - это романтика, детективы, триллеры, фантастика, мистика, ужасы, комиксы. В нашей подборке представлены книги для подростков в бумажном формате на английском и эстонских языках от известных и популярных во всем мире авторов, а также эстонских писателей, в которых обсуждаются многие волнующие подростков вопросы: семейные ценности, взаимоотношения со сверстниками, первая любовь, поиски призвания и т.д. А если молодые люди уже не представляют жизни без чтения, лучшим подарком на Рождество для них могут стать ридеры , которые обеспечивают доступ к огромной библиотеке любых книг.

Клэр Легран „Thornlight“

Это классическое приключение в жанре фэнтези от Клэр Легран - американской писательницы детской и юношеской литературы, автора многих бестселлеров. Клэр Легран создает запутанный и многослойный мир, полный единорогов, ведьм, туманных птиц, гриффлетов и других неожиданных героев. Книга захватывает сюжетом, полным неожиданностей, поворотов и незабываемых моментов. Thornlight — это must-have для поклонников творчества писательниц Тахиры Мафи и Дайаны Винн Джонс, авторов фантастических романов.

Джеймс Паттерсон „Ali Cross“

Сын Алекса Кросса, Али, хочет пойти по стопам отца детектива. Отец научил сына всему необходимому, чтобы разгадывать тайны: умению думать, настойчивости и логике. Но есть одна вещь, которой Али еще не научился, — это терпение. И когда его лучший друг пропадает, какую цену ему придется заплатить, чтобы разгадать тайну?

Джозеф Дилейни „Пробуждение зверя“

Эта книга для всех поклонников Стивена Кинга! Первая книга в новом цикле фэнтези от Джозефа Дилейни, автора бестселлера „Ученик ведьмака“, разошедшейся по всему миру многомиллионным тиражом.

Кадзу Кибиуши „Амулет. Проклятие хранителя камня“

Третья книга из самой продаваемой серии графических романов для читателей всех возрастов. Это захватывающая история выбора и самоопределения. Серия „Амулет“ переведена на 17 языков и стала бестселлером The New York Times.

Агнес Кайандер „Девушка, ты красивая“

Автор этой книги - бьюти-журналист с многолетним стажем, честно и искренне делится с читательницами собственным опытом, как оставаться собой и сделать наиболее подходящий выбор, когда стандарты красоты подняты на такие недосягаемые высоты, как сейчас.

Том Палмер „Арктическая звезда“

Многократно отмеченный наградами писатель Том Палмер возвращается с захватывающим морским приключениям, вдохновленным историей арктических конвоев времен Второй мировой войны. Подростки - новобранцы Королевского флота выполняют свою первую морскую миссию во время Второй мировой войны, смогут ли все трое снова вернуться домой?

Перечень книг для подростков и молодежи постоянно пополняется новыми замечательными произведениями, чтобы каждый из них мог найти для себя наиболее близкую по содержанию книгу. Причем сегодня есть возможность читать книги не только в традиционном бумажном формате, но и электронные книги , удобные в использовании и позволяющие хранить целые библиотеки книг!

Предпочтения у всех разные, выбирайте книги в удобном для вас формате и читайте с удовольствием!



