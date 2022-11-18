Департамент здоровья передал обязанности по организации лекарственного склада Больничной кассе
Начиная с 1 января ответственность за склад лекарств возьмет на себя Больничная касса Эстонии. С этой целью заключен договор с Magnum Logistics OÜ, совместно с данной организацией в дальнейшем будут поставляться больничные лекарства и вакцины, необходимые для работы договорных партнеров Больничной кассы.
До конца ноября Департамента здоровья будет продолжать отпускать вакцины и больничные лекарства, которые обычно заказывают в региональном отделении Департамента здоровья. Начиная с 1 декабря склад лекарств Департамента здоровья будет закрыт, на складе будет проведена инвентаризация, после чего лекарства и вакцины будут перевезены на новое место. Magnum Logistics OÜ начнет отправлять новые поставки со 2 января. Поскольку со склада выдаются вакцины и лекарства, необходимые только больницам, данное изменение не коснется лекарств, продаваемых в аптеках.
Поскольку склад лекарств будет закрыт на месяц во время переезда, все поставщики медицинских услуг и аптеки были проинформированы об этом, чтобы они могли предварительно заказать необходимое количество лекарств на время переезда. „Мы заблаговременно проинформировали договорных партнеров Больничной кассы о переезде склада лекарств. В целях обеспечения наличия необходимых больничных лекарств и вакцин в период между двумя поставками мы попросили наших договорных партнеров делать последние заказы с таким расчетом, чтобы заказанного количества хватило до начала января. Таким образом, у поставщиком медицинских услуг есть необходимые запасы“, — пояснила Кати Аарен, директор по обслуживанию склада лекарств Больничной кассы.
По словам Аарен, медицинские учреждения получают поддержку разными способами. Например, в декабре для договорных партнеров будут организованы обучающие курсы по новой интерактивной среде размещения заказов, и, среди прочего, у каждого будут контакты, к которым можно обратиться со своими критическими проблемами в период переезда.
Во время переезда склада лекарств люди по-прежнему смогут вакцинироваться от COVID-19 как в аптеках и в кабинете семейного врача, так и в частном медицинском учреждении. Свободного времени для визитов в пункты вакцинации достаточно для всех желающих. На данный момент на сайте общегосударственной дигитальной регистратуре доступны десятки тысяч еще незабронированных визитов для бесплатной вакцинации. Также с осени текущего года люди из группы риска могут бесплатно вакцинироваться от гриппа. Вакцинирование проводят семейные врачи, медсестры и некоторые аптеки по всей Эстонии. Дополнительную информацию можно найти на интернет-странице www.vaktsineeri.ee/ru