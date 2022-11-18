Департамент здоровья передал обязанности по организации лекарственного склада Больничной кассе

До конца ноября Департамента здоровья будет продолжать отпускать вакцины и больничные лекарства, которые обычно заказывают в региональном отделении Департамента здоровья. Начиная с 1 декабря склад лекарств Департамента здоровья будет закрыт, на складе будет проведена инвентаризация, после чего лекарства и вакцины будут перевезены на новое место. Magnum Logistics OÜ начнет отправлять новые поставки со 2 января. Поскольку со склада выдаются вакцины и лекарства, необходимые только больницам, данное изменение не коснется лекарств, продаваемых в аптеках.

Поскольку склад лекарств будет закрыт на месяц во время переезда, все поставщики медицинских услуг и аптеки были проинформированы об этом, чтобы они могли предварительно заказать необходимое количество лекарств на время переезда. „Мы заблаговременно проинформировали договорных партнеров Больничной кассы о переезде склада лекарств. В целях обеспечения наличия необходимых больничных лекарств и вакцин в период между двумя поставками мы попросили наших договорных партнеров делать последние заказы с таким расчетом, чтобы заказанного количества хватило до начала января. Таким образом, у поставщиком медицинских услуг есть необходимые запасы“, — пояснила Кати Аарен, директор по обслуживанию склада лекарств Больничной кассы.

По словам Аарен, медицинские учреждения получают поддержку разными способами. Например, в декабре для договорных партнеров будут организованы обучающие курсы по новой интерактивной среде размещения заказов, и, среди прочего, у каждого будут контакты, к которым можно обратиться со своими критическими проблемами в период переезда.