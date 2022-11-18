Россия не признает решение суда в Нидерландах по делу MH17

Россия считает приговор окружного суда Гааги по делу MH17 политически мотивированным. „Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии“, - заявили в российском МИДе в четверг, 17 ноября.

Осужденные россияне находятся в РФ. Они не будут выданы Нидерландам, сообщило информагентство „Интерфакс“ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. „Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы“, - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в США поддержали приговор суда в Нидерландах. Глава МИД Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал это решение „важным шагом в предпринимаемых усилиях по восстановлению справедливости в отношении 298 человек, которые 17 июля 2014 года лишились жизней“.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что наказание должны понести и заказчики, „потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям“. Вынесенный приговор прокомментировали и в украинском МИДе. „Оглашенные приговоры также свидетельствуют, что на скамье подсудимых, в конце концов, окажутся и те, кто принимал решение и отдавал приказ об уничтожении пассажирского лайнера. Наказание этих людей обязательно произойдет“, - говорится в заявлении ведомства.

Приговор суда в Нидерландах