Провальный сезон „Левадии“: 4 тренера, уход менеджмента, отсутствие результатов. Интервью RusDelfi c руководством клуба

Что сейчас происходит в клубе?

Левада: Сезон закончился. Можно сказать, что сезон провальный. Мы проиграли все, что могли. Внутри страны мы отдали три кубка: чемпионский, кубок и Суперкубок. Провалились в Европе.

Если что-то не получается, значит руководство виновато, что-то мы делали не так. Однако и пресса не всегда была объективна. Многие не знали, что на самом деле происходило в клубе, журналисты знали мнение лишь эстонской стороны руководства клуба.

Лешкин: Информация была преподнесена только с одной стороны, мы не давали интервью. Правильно это или нет, я не знаю.

Расскажите сейчас, о чем мы не знали и не писали.

Лешкин: В конце сезона в каждом клубе есть изменения, в зависимости от успеха команды. Мы же начали перестройку во второй половине сезона, раньше других. Мы точно знали, что займем второе место. Отчасти внимание и было столь пристальным, потому что мы внедряли изменения по ходу сезона. Сейчас все клубы будут это делать, это обычный процесс.

Четыре главных тренера за сезон многовато.

Левада: Хочу сразу сделать поправку. Говорят, Левада снял четырех тренеров за сезон. Первое, Марко Савич и Владимир Васильев в июле подняли руки и попросились в отставку. Они все от себя отдали. Они были выжатыми лимонами. Второе, они сами предложили взять Ивана Стойковича, потому что они его знали, он был тренером дубля, он был удобен. Мы его взяли до конца сезона. Как уже сказал Андрей, мы начали перестройку раньше. Мы понимали, что Ивана больше с нами не будет. Захотели поставить нового тренера не в декабре, а сразу. Затем пришел Максим Калиниченко. То, что мы не угадали с Калиниченко - это ошибка. Я ее сделал, я ее быстро исправил. Не побоялся признать эту ошибку перед командой и общественностью.