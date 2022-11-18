Духи в подарок: самые популярные мужские духи

Парфюм, созданный культовым дизайнером одежды, благодаря эксклюзивному дизайну флакона и классическому сочетанию ароматов, Jean Paul Gaultier сегодня является одним из самых известных и узнаваемых в мире. Мужские духи с провокационным названием запомнятся не менее ярким и провокационным звучанием, раскрывающим смелость и харизму их обладателя.

Уникальная туалетная вода, воплощающая истинные ценности мужчины - галантность, смелость, мужественность. Это один из немногих ароматов, название которых полностью соответствует содержимому. Сильная, эксклюзивная, притягательная композиция мужского аромата состоит из необычайно освежающих нот, которые выбирают уверенные в себе мужчины.

Современный, мужской парфюм для страстного и романтичного мужчины, обладает свежим, стойким и мужественным ароматом. Он начинается с классического аромата розмарина и горького лимонного масла, за которым следует традиционный аромат лаванды, дикого гальбанума и шалфея. Этот вдохновляющий аромат дополнен теплым ароматом дерева - эвернии сливовой, ветивера и ладанника.

Классический, вечный аромат итальянской элегантности, силы, роскоши и единства - это аромат энергичных, активных и успешных мужчин. Композиция парфюма с цитрусовыми нотами мандарина и бергамота, выраженной основой из ароматного ветивера и бобов тонга прекрасно подходит для осени и зимы.

Неповторимый мужской парфюм с чувственным и опьяняющим ароматом предназначен для всех любителей восточных ароматов и мужчин с ярко выраженной индивидуальностью. Сложная многогранная композиция, вдохновленная витающим в воздухе теплым бризом и захватывающим дух закатом в пустыне, дарит ощущение благополучия.

Рынок мужской парфюмерной продукции постоянно расширяется, появляются не только новые ароматы, но и различные уходовые средства с ароматами известных брендов. Так для мужчин, которые уделяют уходу за собой особое внимание, предлагается также большой выбор парфюмированной косметики: гелей для душа, лосьонов после бритья, дезодорантов, приобрести которую можно здесь . Представляем вашему вниманию популярные мужские парфюмы, как с проверенными годами классическими парфюмерными композициями, так и наиболее актуальные сегодня новинки.

Paco Rabanne 1 Million

Одни из самых продаваемых мужских духов, из года в год не теряющие своих позиций. Уникальная композиция, объединяющая свежесть грейпфрута, мяты и красного мандарина, сладость корицы и розы, специй и амбры, кожи и пачули, прекрасно отражает пристрастия современных мужчин и особенно подходит для уверенных в себе, решительных и смелых личностей. Этот парфюм идеально подходит для любого времени суток.

Carolina Herrera Chic Men

Элегантный мужской аромат из группы древесных пряных наполнен энергией, свежестью и чувственностью. Превосходная туалетная вода Chic известного испанского бренда предназначена для успешных мужчин любого возраста и подчеркнет их статус и хороший вкус.

Hugo Boss Boss In Motion

Мужской парфюм от Hugo Boss сочетает в себе истинное мужество и лидерство и во всей красе аромат раскрывается в холодную погоду, согревая теплом апельсина и восточных специй. Аромат Boss In Motion придает обаяния и уверенности в себе всем, кто его носит, и идеально подходит мужчинам, которые живут активной жизнью и хотят взять от нее как можно больше.

Dior Eau Sauvage

Классические мужские духи, привлекающие сильных, не боящихся это подчеркнуть, личностей. Не теряющий популярность аромат с особенной композицией, излучающей неотразимый шарм и сексуальность, подходит для мужчин любого возраста, для любого времени года и на все случаи жизни. Это свежий и модный аромат вне времени, который сводит с ума.

Giorgio Armani Acqua Di Gio Profondo

Изысканный современный аромат для мужчин с освежающими, морскими и терпкими цитрусовыми нотами. Основу запоминающейся композиции парфюма, заключенного во флакон из матового синего стекла, составляют древесные ноты кедра, пачули и соленые амброво - минеральные оттенки.

Все перечисленные выше мужские духи достойны занять самое почетное место в коллекциях истинных ценителей парфюмерных шедевров. Но в интернет-магазине Hansapost.ee вы еще найдете немало и других популярных духов для мужчин известных парфюмерных брендов, заслуживающих внимания со стороны представителей сильного пола с самыми разными предпочтениями. Выбирая тот или иной мужской аромат, возможно вам пригодятся онлайн рекомендации , которые помогут быстрее сориентироваться в безграничном мире парфюмерии.