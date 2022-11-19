Чемпионаты мира по футболу, которые мы не забудем никогда. Журналисты RusDelfi делятся воспоминаниями
Чемпионат мира – это не просто футбольное событие, это отпечаток времени, событий нашей жизни. У каждого есть особые воспоминания, связанные с главным турниром вселенной. Авторы Rus.Delfi рассказывают о мгновениях, которые никогда не сотрутся из памяти.
ЧМ-1986 (Мексика)
Артур Гусейнов
Так получилось, что мой первый „полноценный“ ЧМ стал для меня и самым-самым памятным. Да, помню, урывками удавалось посмотреть в пионерском лагере свой самый первый ЧМ-1978 в Аргентине. Поразили своей кипучей деятельностью местные болельщики, которые настолько обильно засыпали всё поле бумагой (серпантином, конфетти и проч.), что и травы было не видно. Теперь такого уже не увидишь, даже в Аргентине.
Следующий свой ЧМ-1982 я „провел“ в рейсе на плавательской практике. В море телевизионный сигнал не ловился, посмотреть матчи возможность представлялась лишь изредка во время короткой стоянки в зарубежном порту (если ты в это время не на вахте). Судьба подарила возможность посмотреть сумасшедший полуфинал ФРГ - Франция, точнее - его безумный овертайм. Мы как раз выходили из порта, и капитан остановил наш пароход где-то недалеко от берега, в зоне приема телевизионной волны, чтобы досмотреть этот матч. Совершенно недопустимая по тем временам самодеятельность, за такое из капитанов легко могли разжаловать! Запомнились эмоциональностью испанские болельщики, которые приходили на матчи своей команды поголовно с флагами - из-за чего при трансляции на полностью заполненном стадионе саму публику было даже не рассмотреть, сплошное море флагов. Теперь такого уже не увидишь, даже в Испании.
Приближается ЧМ-1986 в Мексике. Весной этого года киевское „Динамо“ выигрывает Кубок обладателей кубков УЕФА. Шесть из девяти матчей турнира, включая финал, „Динамо“ выиграло с разницей в три и более мячей. Понятно, что большинство футболистов в сборной СССР представляли „Динамо“, но я не помню каких-то упреков в адрес тренера по этому поводу. Понятно, что это были великие мастера, по праву занимавшие место в главной команде страны. Они феерично сметали любого соперника этим знаменитым высоким „прессингом Лобановского“. Сборная СССР - великолепные киевляне плюс суперзвезды „Спартака“и блиставшего тогда в чемпионате СССР „Днепра“ - это была команда мечты.
Первый матч сборной СССР на ЧМ с Венгрией - и фантастический результат (6:0)! При том, что Венгрия не была откровенным слабаком, команда выиграла в 1986 году все четыре проведенных товарищеских матча (в том числе с бразильцами) с общим счётом 11:0.
Когда я сейчас сейчас слышу у комментаторов выражение „обошел, как стоячего“, то я сразу вспоминаю то, что делал с венгерскими футболистами Игорь Беланов, получивший после того матча прозвище „ракета“. Эта игра ввела меня в состояние какого-то спортивного экстаза, который я никогда в жизни не переживал ни до, ни (к сожалению) после. Учтем, конечно, и свойственную молодости эмоциональность! До чего же чудесно было это состояние эйфории, длившееся почти две недели. До матча 1/8 финала.
Конечно, сборная Бельгии, которая вышла в плей-офф с третьего места в группе, была советским футболистам абсолютно по силам. И здесь даже проигрыш в честной борьбе стал бы для болельщика большим ударом. Но когда все четыре мяча бельгийцев были забиты в сомнительных ситуациях и при спорных решениях арбитра - это было уже выше порога моей психологической устойчивости. Поражение сборной СССР (и вылет с ЧМ) ввергло меня в какую-то недельную прострацию.
Вот эти эмоциональные качели: от небывалого восторга - к полному опустошению, от неземного спортивного счастья и блаженства - к подавленности и депрессии, - это впаяло ЧМ-1986 в мою память и душу на всю оставшуюся жизнь.
Чемпионат мира - 1986, в Мексике Финал Аргентина Гермария (ФРГ) Финал.
ЧМ-1990 (Италия)
Андрей Шумаков
Первое воспоминание - всегда самое сильное. Летом 1990 года мы с братом жили в деревне у дедушки с бабушкой, изучали программу телепередач (благо, тогда было всего два телеканала), подчеркивали самые интересные программы и набрели на матч-открытие чемпионата мира в Италии: Аргентина - Камерун. Действующие чемпионы против страны, которую пришлось искать в „Атласе мира“, Диего Марадона (кажется, единственный несоветский футболист, о существовании которого я твердо знал до июня 1990-го) против отчаянной банды советского тренера Валерия Непомнящего. Ладно, о том, что Камерун тренирует советский специалист, я узнал только включив старенький дедовский телевизор.
Я потом, десятилетия спустя, пересматривал нарезку того матча. Камерун играл жестко даже по меркам рубежа 80-х-90-х. Тогда футболисты не падали от первого же касания, но ребята из Африки, кажется, очень хотели оторвать своим более техничным соперникам ноги. Заработали две красных карточки, один гол (ровно на один больше, чем Аргентина!) и навсегда влюбили в себя восьмилетнего меня. А Аргентина… А что Аргентина? Уже потом Марадона вытащил мяч рукой из ворот в матче со сборной СССР и лишил советскую команду шансов на выход из группы. Как их можно любить после этого?
Главным вопросом того ЧМ для меня так и осталась рука Вагиза Хидиятуллина (была она до или все-таки внутри штрафной). Главным разочарованием - поражение Камеруна в четвертьфинале от Англии (уже до матча в программе „Время“ сказали о том, что африканские колдуны не особенно верят в свою сборную). Главным недоумением - игра голкипера колумбийцев Рене Игиты (если не знаете, кто это, погуглите матч 1/8 финала Колумбия - Камерун). Главным очарованием - настоящие западные рекламные ролики, которыми сопровождались трансляции. Главным скандалом - легендарные плевки Руди Феллера и Франка Райкарда. А главным впечатлением… Наверное, то, что с того лета в мою жизнь навсегда вошли турнирные таблицы, а мы с братом, выходя вдвоем на деревенский пустырь, разыгрывали настоящие футбольные чемпионаты.
Легендарные плевки Руди Феллера и Франка Райкарда
ЧМ-1994 (США)
Станислав Мереминский
Чемпионат мира 1994 года стал первым, который я посмотрел от начала и до конца. Благодаря приходившим каждую неделю по подписке выпускам еженедельника „Футбол“ следил за отборочным турниром, штудировал спецвыпуск с расписанием игр и заявками. В отсутствие интернета да и регулярных телетрансляций зарубежных чемпионатов большинство команд были темными лошадками. Вечными фаворитами выглядели гранды: Германия, Бразилия, Аргентина с вернувшимся после кокаиновой дисквалификации Марадоной, Италия. Интриговали колумбийцы (их назвал главным претендентом Пеле, к которому тогда еще не приклеилась слава незадачливого прогнозиста) и считавшаяся сильнейшей среди африканских команд Нигерия. Для сборной России, без проблем преодолевшей отбор благодаря дисквалификации югославов (они должны были играть в той же группе), подготовка к турниру оказалась смазана пресловутым „письмом четырнадцати“, когда большинство ведущих игроков отказалось играть под руководством Павла Садырина.
В итоге команда без вариантов проиграла в группе бразильцам и шведам, но разгромила Камерун с вечными рекордами Саленко (5 голов в матче) и Роже Милла (гол в 42 года). После этого оставалось ждать результатов в других группах. Помню, особые надежды питал на игру Бельгии против Саудовской Аравии, казалось, европейцы без проблем выиграют, и Россия выйдет в плей-офф. Но „красные дьяволы“ не только не создали ни одного момента, но и позволили саудиту Овайрану пробежать с мячом через полполя и забить решающий гол.
Удивили хозяева-американцы, в составе которых выделялся колоритный бородач Алекси Лалас. В 90-м году США были едва ли не слабейшей командой турнира, а дома вышли в 1/8, где дали бой самой Бразилии.
В плей-офф, помню, впечатлений была масса. И камбек имени Роберто Баджо, похоронивший симпатичную Нигерию. И сломанные ворота в игре Болгарии с Мексикой. Самым ярким моим впечатлением стала игра голландцев во главе с великим Берхкампом против Бразилии Ромарио и Бебето. А самой большой неожиданностью, конечно, поражение немцев от Болгарии благодаря голу доселе совершенно неизвестного мне Йордана Лечкова с его сверкающей лысиной. На этом фоне финал, Бразилия — Италия, откровенно разочаровал. Из-за большой разницы во времени с Калифорнией я даже заснул после первого тайма и драматичную серию пенальти смотрел уже на следующий день с утра, в записи. Симпатизировал тогда бразильцам, но помню, что все равно не мог не посочувствовать смазавшему последний удар Баджо. Впрочем, все забывают, что этот промах не был решающим, ведь у бразильцев в любом случае оставался удар в запасе, они и так бы, скорее всего, выиграли. В общем, тот чемпионат мира для меня, пожалуй, стал самым ярким впечатлением 1994 года, окном в другую жизнь, совсем не похожу на ту, что была тогда вокруг.
Трагический промах Баджо в финале ЧМ-1994:
ЧМ-2006 (Германия)
Виталий Бесчастный
Лето 2006 года, я в детском футбольном лагере. Вместо телефона с таблицей и результатами - плакаты и телевизор. Мы в Пярну, утром тренировка на пляже, вечером на газоне. Времени смотреть футбол нет, да и негде - один телевизор в центре гостиницы скучал на протяжении всего турнира. Включился он лишь один раз - на финал. Перед финалом все жадно затарились сухариками, чипсами и конфетами - тренер разрешил. Помню, я взял ведро легендарных зеленых сухарей, конечно, его я так и не доел.
Мы всей футбольной командой собрались в центре гостиницы. Перед нами стоял старый телевизор, размером с современный экран ноутбука. До матча по результатам опроса 99% юных футболистов поддерживали Францию. Парни в белой форме играли красиво, быстро, технично. Уже тогда понимали, что Зидан завершит карьеру. Поэтому выбор был очевиден: кто поставит на медленно-оборонную Италию?
Матч начался, потом был удар (тот самый - головой) и проигрыш. Все расстроились, кроме одного парня - он единственный поставил на Италию, но особо не хвастался. Уже на следующий день кто-то сказал, что Матерацци назвал сестру Зидана плохим словом, а мы все его поддержали. Нам стало понятно: футбол - жесткая игра, там могут и втащить.
Естественно, на вечерней тренировке все радостно повторяли за „непобежденным“ Зизу.
Финал ЧМ-2006 и драматичное удаление Зидана:
ЧМ-2014 (Бразилия)
Евгений Грибовский
ЧМ-2014 для меня стал очень тяжелым в эмоциональном плане. Как ярый фанат „Барселоны“ я болел за сборную Испании, где большая часть игроков была из каталонского клуба. Сборная Испании, выигравшая на тот момент Евро-2012 и ЧМ-2010 года, могла выиграть два чемпионата мира подряд. Я был в предвкушении этого исторического события. В первой игре Испания потерпела болезненное поражение от Нидерландов (1:5), тогда чудо-гол в красивом прыжке забил Робин ван Перси, этот трюк потом хотели повторить многие мальчишки. После поражения от Чили и победы над Австралией Испания не смогла выйти из группы и сенсационно покинула турнир.
Помимо Испании, я болел за игрока каталонского клуба Лионеля Месси, у которого перед турниром было большое количество травм, и я очень хотел, чтобы он прошел со своей сборной Аргентины как можно дальше. Все шло отлично, и в первых четырёх матчах Месси получил звание лучшего игрока встречи. В итоге он вывел Аргентину в финал.
В финале Аргентина играла против сборной Германии, которая в полуфинале уничтожила сборную Бразилии 7:1. В течение всего матча Месси и компания упустили несколько хороших шансов забить гол. Судьба титула решалась в дополнительное время, когда вышедший на замену Марио Гётце забил гол, и в результате немецкая сборная выиграла чемпионат мира.
Месси тогда был признан лучшим игроком турнира, а фотография грустного Лионеля на фоне кубка потом разлетелась по всем социальным сетям. Нынешний ЧМ с большой долей вероятности станет для Месси последним и возможно именно в этом году, спустя 36 лет, Месси и Ко выиграют долгожданный титул.
Драматичный финал ЧМ-2014:
ЧМ-2018 (Россия)
Семен Киржнер
„Я вживую видел, как сборная России обыгрывает Испанию“, — даже звучит невероятно. Москва, 2018 год, все еще (относительно) спокойно, и Чемпионат ощущается как начало какого-то яркого будущего, которое так и не случилось. Город переполнен туристами, переполнен местными, которые тоже существуют в каком-то особом режиме — за сборную снова действительно болеют.
Лучшие моменты ЧМ-2018: