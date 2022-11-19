Чемпионаты мира по футболу, которые мы не забудем никогда. Журналисты RusDelfi делятся воспоминаниями

Первый матч сборной СССР на ЧМ с Венгрией - и фантастический результат (6:0)! При том, что Венгрия не была откровенным слабаком, команда выиграла в 1986 году все четыре проведенных товарищеских матча (в том числе с бразильцами) с общим счётом 11:0.

Приближается ЧМ-1986 в Мексике. Весной этого года киевское „Динамо“ выигрывает Кубок обладателей кубков УЕФА. Шесть из девяти матчей турнира, включая финал, „Динамо“ выиграло с разницей в три и более мячей. Понятно, что большинство футболистов в сборной СССР представляли „Динамо“, но я не помню каких-то упреков в адрес тренера по этому поводу. Понятно, что это были великие мастера, по праву занимавшие место в главной команде страны. Они феерично сметали любого соперника этим знаменитым высоким „прессингом Лобановского“. Сборная СССР - великолепные киевляне плюс суперзвезды „Спартака“и блиставшего тогда в чемпионате СССР „Днепра“ - это была команда мечты.

Следующий свой ЧМ-1982 я „провел“ в рейсе на плавательской практике. В море телевизионный сигнал не ловился, посмотреть матчи возможность представлялась лишь изредка во время короткой стоянки в зарубежном порту (если ты в это время не на вахте). Судьба подарила возможность посмотреть сумасшедший полуфинал ФРГ - Франция, точнее - его безумный овертайм. Мы как раз выходили из порта, и капитан остановил наш пароход где-то недалеко от берега, в зоне приема телевизионной волны, чтобы досмотреть этот матч. Совершенно недопустимая по тем временам самодеятельность, за такое из капитанов легко могли разжаловать! Запомнились эмоциональностью испанские болельщики, которые приходили на матчи своей команды поголовно с флагами - из-за чего при трансляции на полностью заполненном стадионе саму публику было даже не рассмотреть, сплошное море флагов. Теперь такого уже не увидишь, даже в Испании.

Так получилось, что мой первый „полноценный“ ЧМ стал для меня и самым-самым памятным. Да, помню, урывками удавалось посмотреть в пионерском лагере свой самый первый ЧМ-1978 в Аргентине. Поразили своей кипучей деятельностью местные болельщики, которые настолько обильно засыпали всё поле бумагой (серпантином, конфетти и проч.), что и травы было не видно. Теперь такого уже не увидишь, даже в Аргентине.

Когда я сейчас сейчас слышу у комментаторов выражение „обошел, как стоячего“, то я сразу вспоминаю то, что делал с венгерскими футболистами Игорь Беланов, получивший после того матча прозвище „ракета“. Эта игра ввела меня в состояние какого-то спортивного экстаза, который я никогда в жизни не переживал ни до, ни (к сожалению) после. Учтем, конечно, и свойственную молодости эмоциональность! До чего же чудесно было это состояние эйфории, длившееся почти две недели. До матча 1/8 финала.

Конечно, сборная Бельгии, которая вышла в плей-офф с третьего места в группе, была советским футболистам абсолютно по силам. И здесь даже проигрыш в честной борьбе стал бы для болельщика большим ударом. Но когда все четыре мяча бельгийцев были забиты в сомнительных ситуациях и при спорных решениях арбитра - это было уже выше порога моей психологической устойчивости. Поражение сборной СССР (и вылет с ЧМ) ввергло меня в какую-то недельную прострацию.

Вот эти эмоциональные качели: от небывалого восторга - к полному опустошению, от неземного спортивного счастья и блаженства - к подавленности и депрессии, - это впаяло ЧМ-1986 в мою память и душу на всю оставшуюся жизнь.

Чемпионат мира - 1986, в Мексике Финал Аргентина Гермария (ФРГ) Финал.

ЧМ-1990 (Италия)

Андрей Шумаков

Первое воспоминание - всегда самое сильное. Летом 1990 года мы с братом жили в деревне у дедушки с бабушкой, изучали программу телепередач (благо, тогда было всего два телеканала), подчеркивали самые интересные программы и набрели на матч-открытие чемпионата мира в Италии: Аргентина - Камерун. Действующие чемпионы против страны, которую пришлось искать в „Атласе мира“, Диего Марадона (кажется, единственный несоветский футболист, о существовании которого я твердо знал до июня 1990-го) против отчаянной банды советского тренера Валерия Непомнящего. Ладно, о том, что Камерун тренирует советский специалист, я узнал только включив старенький дедовский телевизор.