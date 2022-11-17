Бразильский нападающий покидает „Левадию“
Нападающий Лилиу объявил в социальных сетях, что больше не будет играть за таллиннскую „Левадию“ в новом сезоне.
„Что бы ни происходило в течение года, он был полон взлетов и падений, я считаю, что самое главное — это иметь чистую совесть, потому что ты отдал клубу все что смог. Я хотел бы поблагодарить „Левадию“ за возможность вернуться в страну, где я всегда рад находиться, а также моих товарищей по команде и сотрудников клуба за теплый прием и уважение с начала года до последнего дня в клубе“, — говорится в сообщении Лилиу. „Я желаю клубу всего наилучшего в будущем. Время отдохнуть и подумать о будущем.
В этом году 32-летний бразилец Лилиу забила девять голов в 23 играх за „Левадию“. В 2017–2019 годах Лилиу представлял „Нымме Калью“. За это время бразилец сыграл 68 матчей и забил 56 мячей. Он также выиграл чемпионат Эстонии в 2018 году, а также становился лучшим бомбардиром.