Бразильский нападающий покидает „Левадию“

„Что бы ни происходило в течение года, он был полон взлетов и падений, я считаю, что самое главное — это иметь чистую совесть, потому что ты отдал клубу все что смог. Я хотел бы поблагодарить „Левадию“ за возможность вернуться в страну, где я всегда рад находиться, а также моих товарищей по команде и сотрудников клуба за теплый прием и уважение с начала года до последнего дня в клубе“, — говорится в сообщении Лилиу. „Я желаю клубу всего наилучшего в будущем. Время отдохнуть и подумать о будущем.