Эстонский экспресс
20.11.2022, 18:03

ТОП-101 | Кровеносная система эстонской экономики: самые дорогие предприятия Эстонии критикуют больше всего

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ДЕНЬГИ, ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МНОГО ДЕНЕГ: самая дорогая эстонская компания — принадлежащий шведскому концерну банк Swedbank Estonia.
ДЕНЬГИ, ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МНОГО ДЕНЕГ: самая дорогая эстонская компания — принадлежащий шведскому концерну банк Swedbank Estonia.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Первая десятка самых дорогих предприятий Эстонии — это фирмы, которые мы ругаем чаще всего, но без них экономика Эстонии бы не выстояла, пишет Eesti Ekspress.

Самые дорогие предприятия в Эстонии — это банки и энергетические компании. И одни, и вторые необходимы для функционирования экономики, поскольку без обращения денег и энергии она просто перестает работать. В основном это те же самые компании, которые менялись местами в верхней части таблицы в течение последних трех лет. К счастью для всех нас, у них все хорошо.

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