ТОП-101 | Кровеносная система эстонской экономики: самые дорогие предприятия Эстонии критикуют больше всего

Первая десятка самых дорогих предприятий Эстонии — это фирмы, которые мы ругаем чаще всего, но без них экономика Эстонии бы не выстояла, пишет Eesti Ekspress .

Самые дорогие предприятия в Эстонии — это банки и энергетические компании. И одни, и вторые необходимы для функционирования экономики, поскольку без обращения денег и энергии она просто перестает работать. В основном это те же самые компании, которые менялись местами в верхней части таблицы в течение последних трех лет. К счастью для всех нас, у них все хорошо.