„Зерновую сделку“ продлили на четыре месяца. Россия не стала возражать

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, решение о продлении „зерновой сделки“ было принято в Стамбуле, гарантами реализации инициативы остались ООН и Турция.

О том, что гуманитарный коридор для вывоза продовольствия будет работать еще четыре месяца, объявил также президент Украины Владимир Зеленский. „Ждем официального анонса от партнеров“, - написал он в „Твиттере“.

Продление сделки подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует „согласие всех сторон“ по продлению продовольственной сделки.

Позже это подтвердил и МИД России, отметив, что сделка предусматривает автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. „Таких возражений не поступило“, - сообщили в российском дипведомстве.

Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на год и добавить к ней порт Николаева, и ожидает ответа, рассказал Кубраков.

По его словам, с 1 августа Киев в рамках инициативы по безопасной транспортировке сельхозпродукции через Черное море экспортировал более 11 млн тонн сельхозпродукции в 38 стран. Это значительная сумма, но недостаточно - „нужно использовать весь экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получил необходимые поставки“, отметил он.

„Зерновая сделка“

Украина и Россия договорились о разблокировании экспорта украинского зерна на переговорах в Стамбуле 22 июля. Посредниками в сделке выступали Турция и ООН - Москва и Киев подписывали договоры с ними.

„Зерновое соглашение“ спасло от голода 100 млн человек, говорили в ООН.

Срок сделки заканчивался в ноябре, однако в конце октября Россия заявила о приостановке зернового соглашения в одностороннем порядке, обвинив Украину в использовании „зернового коридора“ для атаки на российский флот в аннексированном Крыму. В Киеве не брали ответственность за атаку дронами 29 октября, а выход России из сделки называли шантажом.