BBC News
17.11.2022, 14:51

„Зерновую сделку“ продлили на четыре месяца. Россия не стала возражать

 
More bulk carriers arrive in ports of Great Odesa
More bulk carriers arrive in ports of Great Odesa
ФОТО: Yulii Zozulia/Ukrinform/SIPAYulii Zozulia/Ukrinform | Scanpix

Работа „зернового коридора“ для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов продлена еще на 120 дней. Изначально „зерновая сделка“ была заключена до 19 ноября, а в конце октября ее действие приостанавливалось, пишет Русская служба Би-би-си.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, решение о продлении „зерновой сделки“ было принято в Стамбуле, гарантами реализации инициативы остались ООН и Турция.

О том, что гуманитарный коридор для вывоза продовольствия будет работать еще четыре месяца, объявил также президент Украины Владимир Зеленский. „Ждем официального анонса от партнеров“, - написал он в „Твиттере“.

Продление сделки подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует „согласие всех сторон“ по продлению продовольственной сделки.

Позже это подтвердил и МИД России, отметив, что сделка предусматривает автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. „Таких возражений не поступило“, - сообщили в российском дипведомстве.

Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на год и добавить к ней порт Николаева, и ожидает ответа, рассказал Кубраков.

По его словам, с 1 августа Киев в рамках инициативы по безопасной транспортировке сельхозпродукции через Черное море экспортировал более 11 млн тонн сельхозпродукции в 38 стран. Это значительная сумма, но недостаточно - „нужно использовать весь экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получил необходимые поставки“, отметил он.

„Зерновая сделка“

Украина и Россия договорились о разблокировании экспорта украинского зерна на переговорах в Стамбуле 22 июля. Посредниками в сделке выступали Турция и ООН - Москва и Киев подписывали договоры с ними.

„Зерновое соглашение“ спасло от голода 100 млн человек, говорили в ООН.

Срок сделки заканчивался в ноябре, однако в конце октября Россия заявила о приостановке зернового соглашения в одностороннем порядке, обвинив Украину в использовании „зернового коридора“ для атаки на российский флот в аннексированном Крыму. В Киеве не брали ответственность за атаку дронами 29 октября, а выход России из сделки называли шантажом.

При этом, по версии российского МИД, атаку якобы провели „украинские вооруженные силы, которыми руководили британские специалисты“. Этих же „британских специалистов“ Россия обвинила в организации подрыва газопроводов „Северный поток“. В Лондоне назвали эти обвинения „ложью эпического масштаба“.

Проход судов по „зерновому коридору“ в Черном море после этого продолжился, несмотря на отказ представителя России в совместном координационном центре согласовывать маршрут.

1 ноября состоялись телефонные разговоры как президентов, так и министров обороны России и Турции. Кремль после этого заявил, что условием возвращения в сделку будут „реальные гарантии“ Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что такие гарантии получены, и Москва возобновляет участие в „зерновой сделке“. При этом Россия оставляет за собой право выйти из нее в случае „нарушения Украиной своих обязательств“, подчеркивал он.

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