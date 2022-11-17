Можно ли заставить Россию платить репарации Украине?

Одним из самых известных случаев репараций стали выплаты Германии после поражения в Первой мировой войне странам Антанты. Сумма репараций по Версальскому договору была огромной - 269 миллиардов золотых марок. В течение последующих лет она несколько раз сокращалась, однако на то, чтобы полностью расплатиться, Германии понадобилось около 90 лет - последний платеж был сделан в 2010 году. Страна выплачивала репарации и после поражения во Второй мировой войне - их получателями были СССР, США, Великобритания и Франция, напоминает Пауль Грагль.

Репарации - это, по сути, компенсационные выплаты, которые платит государство за ущерб, нанесенный в результате его преступных действий. Суммы и способы выплаты репараций определяются решениями международных институтов или мирным договором после завершения войны, объясняет профессор международного и европейского права в университете Граца Пауль Грагль.

Очевидно, что до окончания войны сумма ущерба еще возрастет. При этом Россия не намерена следовать резолюции Генассамблеи ООН: постпред РФ Василий Небензя уже назвал документ „юридически ничтожным“, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков счел резолюцию „формализацией грабежа наших золотовалютных резервов“. DW попыталась разобраться, в каких случаях страна должна платить репарации, при каких условиях Россия может согласиться с решением Генассамблеи ООН и есть ли возможность вынудить Москву выплатить репарации.

В начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил прямой физический ущерб, нанесенный стране войной, в 326 миллиардов долларов. Эту сумму украинское правительство верифицировало вместе с экспертами Всемирного банка, заявил Шмыгаль на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе. На восстановление разрушенной инфраструктуры, по словам главы украинского кабинета министров, необходимо будет потратить 105 миллиардов долларов.

Генеральная Ассамблея ООН на экстренном заседании 14 ноября приняла резолюцию, предусматривающую ответственность России за выплату репараций Украине. За документ, который признает Россию виновной в нанесении ущерба Украине в результате полномасштабного военного вторжения и призывает РФ возместить его, проголосовали 94 государства. 14 стран высказались против, 73 воздержались.

Эксперт по международному праву Паула Райн-Фишер также называет резолюцию Генассамблеи ООН, в первую очередь, политическим сигналом. При этом она подчеркивает, что решение стало бы еще более весомым, если бы было поддержано подавляющим большинством голосов. „За него проголосовали только 94 страны, 73 воздержались и 14 выступили против. И среди тех, кто не поддержал резолюцию, есть особенно важные страны, такие как, например, Китай и Иран“, - говорит Райн-Фишер. „И все же это политический символ того, что, по крайней мере, большая часть международного сообщества считает репарации необходимыми“, - уверена эксперт.

Резолюции Генассамблеи ООН имеют рекомендательный характер, то есть, не являются обязательными к исполнению с точки зрения международного права, объясняет Пауль Грагль. Такие документы обладают, скорее, политическим весом, поскольку отражают мнение международного общества. „Цель этого документа - не дать забыть, что Россия как государство-агрессор должна возместить нанесенный ею ущерб“, - говорит Грагль.

„После этого конфликта была образована компенсационная комиссия ООН, и украинский представитель упомянул об этом, поскольку создание этой комиссии, в числе прочих, поддерживала и Россия. В общей сложности Ирак выплатил Кувейту 52 миллиарда американских долларов“, - рассказывает эксперт. Другими успешными примерами, которые она называет, были взаимные попытки Эритреи и Эфиопии добиться репараций после войны 1998-2000 годов с помощью нейтральной Комиссии по претензиям, а также создание специального Трибунала по урегулированию споров между Ираном и США после захвата заложников в американском посольстве в Тегеране (трибунал рассматривал иски частных лиц и правительств обеих стран).

Выплачивались репарации и в современной истории. В их числе можно назвать репарации Ирака за оккупацию Кувейта в 1990-1991 годах. Основанием для выплат стали резолюции Совета Безопасности ООН. Именно на прецедент Ирака и Кувейта ссылался постоянный представитель Украины при Генассамблее ООН, отмечает научный эксперт Академии европейской защиты прав человека при Кельнском университете Паула Райн-Фишер.

А есть другие способы обязать Россию платить?

Заставить Россию выплатить репарации, задействовав существующие международные механизмы, крайне сложно. „В Международном суде ООН (решения которого имеют юридическую силу - Ред.) существует проблема юрисдикции. Он вправе рассматривать дела лишь в том случае, если оба государства согласились стать сторонами судебного разбирательства. В настоящее время в суде находится иск Украины против России по обвинению в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида, но в случае присуждения компенсационных выплат они будут носить ограниченный характер“, - объясняет Паула Райн-Фишер.

Юридически обязывающее решение о выплате репараций мог бы принять Международный уголовный суд в Гааге (МУС), продолжает Райн-Фишер. Его предметная юрисдикция ограничена преследованиями лиц, обвиненными в геноциде, а также преступлениями против человечности, военными преступлениями и преступлениями агрессии. Однако для того, чтобы суд мог возбудить дело по обвинению в преступлениях агрессии (в данном случае, против России - Ред.), необходима резолюция Совета Безопасности ООН, а РФ, как постоянный член Совбеза ООН, ожидаемо наложит вето на это решение. Поэтому в настоящее время обсуждается создание специального трибунала.