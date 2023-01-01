БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Пярнумаа, Харьюмаа или Вирумаа — где планируется построить атомную электростанцию?

К 2019 году, когда была создана компания Fermi Energia, занимающаяся вопросом строительства АЭС в Эстонии, многое изменилось. Например, в начале 2019 года вступило в силу предписание об охране ландшафтного заповедника Пакри, что положило конец идее строительства атомной электростанции на Суур-Пакри.

В 2020 году Fermi Energia поручила инженерным бюро Tractebel и Steiger провести предварительное исследование мест гипотетического расположения АЭС. Большая часть Эстонии для этого не подходит: заповедники, густонаселенные районы, паводковые территории и зоны с опасными объектами (это, например, место, где расположен аэропорт или завод по производству удобрений). Важно, чтобы рядом с АЭС был доступ к воде для охлаждения (например, Чудское озеро — не самый хороший вариант, поскольку в нем нет течения для отвода теплой воды), а также чтобы участок земли был большим и открытым. Подходящим должен быть и грунт. Необходимо учитывать и антропогенные риски (“Речь идет, прежде всего, о нашем соседе“, — говорит глава компании Fermi Energia Калев Каллеметс), поэтому строить атомную электростанцию прямо на границе — не самая лучшая идея.