МНЕНИЕ | Любители Путина, любите его в России!

С первых дней российского вторжения в Украину, которое стало шоком для большинства людей во всем мире, и Эстония не исключение, и до сих пор можно наблюдать, как россияне поддерживают военную агрессию против соседнего государства. Кто все эти люди? Неужели они поддерживают убийство мирных украинских граждан?

Примечательно, что после начала войны многие российские каналы отказались от развлекательных программ и увеличили количество выпусков новостей и политических передач.

Люди, поддерживающие войну, верят только официальным российским источникам информации и не признают никакие другие. Они убеждены, что в Украине нацисты, однако эти же нацисты есть и в России, но, видимо, в России свои, „правильные“ нацисты, а преступники - только в Украине. Россияне не сомневаются, что украинская армия прячется в жилых кварталах и из-за этого гибнут мирные люди.

Сторонники войны часто говорят о муках русскоязычных жителей Донбасса, которых Россия, якобы пришла защищать, о нападении НАТО и украинских „фашистах“. Однако о самом фашизме они толком ничего и не знают. Большинство людей, которые на словах поддерживают войну, почему-то не могут объяснить её цель.Такие люди считают себя патриотами. Они приравнивают поддержку войны к поддержке России, а те кто против - предатели и нацисты.

Если бы в Украине действительно был так называемый геноцид населения, то логично, что он не коснулся бы одного лишь Донбасса. Остальные русскоговорящие города Украины жили все эти 8 лет спокойно и мирно, строили планы и принимали гостей как раз из России. Люди на Донбассе начали гибнуть только тогда, когда их пришла „спасать“ Россия. Совпадение? Не думаю!

Получается, что люди поддерживающие войну и режим Путина и живущие в Эстонии, доверяют российскому телевидению больше, чем реальным фактам. Они убеждены, например, что фотографии мирных жителей в Буче, убитых российской армией - это фейк и постановка, ведь так объяснили по телевизору.