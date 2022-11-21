МНЕНИЕ | Любители Путина, любите его в России!
Жителям Украины безразлично, что же в головах у россиян. Но все чаще возникает вопрос, как можно продолжать поддерживать человека, который отдает приказы бомбить украинские города и убивать мирных жителей? О чем думают и что испытывают в этот момент сторонники Путина?
С первых дней российского вторжения в Украину, которое стало шоком для большинства людей во всем мире, и Эстония не исключение, и до сих пор можно наблюдать, как россияне поддерживают военную агрессию против соседнего государства. Кто все эти люди? Неужели они поддерживают убийство мирных украинских граждан?
Примечательно, что после начала войны многие российские каналы отказались от развлекательных программ и увеличили количество выпусков новостей и политических передач.
Люди, поддерживающие войну, верят только официальным российским источникам информации и не признают никакие другие. Они убеждены, что в Украине нацисты, однако эти же нацисты есть и в России, но, видимо, в России свои, „правильные“ нацисты, а преступники - только в Украине. Россияне не сомневаются, что украинская армия прячется в жилых кварталах и из-за этого гибнут мирные люди.
Сторонники войны часто говорят о муках русскоязычных жителей Донбасса, которых Россия, якобы пришла защищать, о нападении НАТО и украинских „фашистах“. Однако о самом фашизме они толком ничего и не знают. Большинство людей, которые на словах поддерживают войну, почему-то не могут объяснить её цель.Такие люди считают себя патриотами. Они приравнивают поддержку войны к поддержке России, а те кто против - предатели и нацисты.
Если бы в Украине действительно был так называемый геноцид населения, то логично, что он не коснулся бы одного лишь Донбасса. Остальные русскоговорящие города Украины жили все эти 8 лет спокойно и мирно, строили планы и принимали гостей как раз из России. Люди на Донбассе начали гибнуть только тогда, когда их пришла „спасать“ Россия. Совпадение? Не думаю!
Получается, что люди поддерживающие войну и режим Путина и живущие в Эстонии, доверяют российскому телевидению больше, чем реальным фактам. Они убеждены, например, что фотографии мирных жителей в Буче, убитых российской армией - это фейк и постановка, ведь так объяснили по телевизору.
Большинство людей никогда не интересовались происходящим в Украине до начала нынешней войны, аргументируя это тем, что их это не касается. Для этих людей все происходящее сейчас - словно виртуальная реальность, которая не пересекается с их повседневной жизнью. Их раздражает обилие новостей, посвященных событиям в Украине, так как там никто не хвалит великую Россию, не благодарит ее за „освобождение“. Люди, поддерживающие войну, считают, что Путин все делает правильно и скоро все закончится (обязательно - победой России). Но вот только толковых аргументов в пользу этой позиции у них нет.
Остается вопрос, почему люди, поддерживающие российское вторжение и путинский режим, при этом живут в Эстонии и в других европейских странах и продолжают критиковать действия Евросоюза, направленные на помощь Украине? Если вам, уважаемые сторонники войны, так не нравится жить в Европе и вас тут притесняют, пожалуйста, поезжайте в Россию. Там вы сможете во весь голос поддерживать войну и 24/7 любоваться пропагандистом Соловьевым и компанией. А самые ярые фанаты Путина могут и вовсе поехать „освобождать“ Украину. В военкоматах вас очень тепло встретят. Но это не точно.
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