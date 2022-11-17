МНЕНИЕ | Велосипед или автомобиль? Каждый должен от чего-то отказаться

Если проследить за дебатами на тему „велосипед или автомобиль“, то часто кажется, что каждая из сторон рисует картину, исходящую из предпосылки того, что второй стороны и ей интересов не существует вовсе. Крайнее крыло велосипедных энтузиастов живёт в мире, в котором каждый водитель автомобиля на самом деле является скрытым велосипедистом, а чтобы подтолкнуть его к данному выбору, следует всего лишь доставить автомобилистам как можно больше неудобств. Многие фанаты автомобилей же, в свою очередь, считают, что иного решения, нежели разрешения на безграничные поездки на автомобиле и либеральной системы парковки, не существует, не веря в то, что кто-то сейчас или в будущем сможет настолько „унизиться“, чтобы пересесть на велосипед. В ходе общественных дебатов средние позиции, как правило, не звучат, а происходит игра „ты не слушаешь меня, а я не слушаю тебя“.

На самом же деле, кажется, что будущее не будет соответствовать желаниям ни одной из непримиримых групп. Мы живём в ситуации, когда плотность заселения в популярных районах и связанное с этим движение растут. А это означает, что все стороны должны отступить на шаг или два назад, от чего-то отказаться, а также начать требовать меньше от других и больше от себя. Старый мир не вернётся, т.к. средства передвижения меняются и расположение учреждений тоже становится другим.

Ласнамяэ – мест для парковки нет, а автомобили есть

Несколько замечаний в части понимания нового мира и принимаемых решений. Во-первых, отмена обязательных парковочных мест не приведёт к отмене автомобилей как таковых. „Нет места, нет проблемы“ — наивный подход, не учитывающий того факта, что машина может быть припаркована и на другой стороне улицы. Как многие и делают.