МНЕНИЕ | Велосипед или автомобиль? Каждый должен от чего-то отказаться(1)
Возврата к старой системе движения в городе быть не может, т.к. плотность заселения растёт, а самокаты меняют картину перемещений. Однако предписание всем пересесть на велосипеды, отказавшись от автомобилей — чистый утопизм, пишет Мануэла Пихлап, старейшина района Пыхья-Таллинн в своей колонке для RusDelfi.
Если проследить за дебатами на тему „велосипед или автомобиль“, то часто кажется, что каждая из сторон рисует картину, исходящую из предпосылки того, что второй стороны и ей интересов не существует вовсе. Крайнее крыло велосипедных энтузиастов живёт в мире, в котором каждый водитель автомобиля на самом деле является скрытым велосипедистом, а чтобы подтолкнуть его к данному выбору, следует всего лишь доставить автомобилистам как можно больше неудобств. Многие фанаты автомобилей же, в свою очередь, считают, что иного решения, нежели разрешения на безграничные поездки на автомобиле и либеральной системы парковки, не существует, не веря в то, что кто-то сейчас или в будущем сможет настолько „унизиться“, чтобы пересесть на велосипед. В ходе общественных дебатов средние позиции, как правило, не звучат, а происходит игра „ты не слушаешь меня, а я не слушаю тебя“.
На самом же деле, кажется, что будущее не будет соответствовать желаниям ни одной из непримиримых групп. Мы живём в ситуации, когда плотность заселения в популярных районах и связанное с этим движение растут. А это означает, что все стороны должны отступить на шаг или два назад, от чего-то отказаться, а также начать требовать меньше от других и больше от себя. Старый мир не вернётся, т.к. средства передвижения меняются и расположение учреждений тоже становится другим.
Ласнамяэ – мест для парковки нет, а автомобили есть
Несколько замечаний в части понимания нового мира и принимаемых решений. Во-первых, отмена обязательных парковочных мест не приведёт к отмене автомобилей как таковых. „Нет места, нет проблемы“ — наивный подход, не учитывающий того факта, что машина может быть припаркована и на другой стороне улицы. Как многие и делают.
К примеру, район Ласнамяэ планировался в те времена, когда машин было очень мало. Вы думаете, все теперь там ездят исключительно на автобусе или велосипеде? Подумайте ещё раз. На самых узких улицах приходится заниматься буквально слаломом. Припаркованные как бог на душу положит автомобили не дают убирать снег, а также ограничивают видимость вокруг школ и детских садов, где дети постоянно выбегают на дорогу. Предписание о том, что собственник дорогой квартиры в квартале Ноблесснера не может иметь более одного автомобиля на семью, в единичных случаях может даже исполняться, но далеко не всегда. Детей нужно отвозить и родители это делают по очереди.
Скорее следовало бы „подрезать крылья“ жилищному строительству, т.к. хоть развитие многоквартирных домов и является популярным и доходным делом, последствия этого проявляются позже. Одним из них является как раз то, что жильцы желают ездить. В основном на автомобилях.
Во-вторых, представление, что все станут велосипедистами, если создать достаточное количество велосипедных дорожек, это лишь мечты о желаемом. И на северном побережье Финского залива, где для развития велосипедного движения сделано гораздо больше нашего, надеются повысить число велосипедистов среди всех участников дорожного движения лишь с 10% до 15%. Таким образом, остальные 85% будут по-прежнему двигаться как и раньше. Ну, не могут эти 10-15% людей навязывать условия, которые не подходят всем остальным членам общества. Надо понимать, что если ты замедлишь движение автомобилей, то замедлится и движение автобусов.
„Возникшая потребность“ в части велосипедных дорожек запоздала
Зимой в испанской Малаге бросилось в глаза, что велосипедные дорожки используются там гораздо меньше, чем автомобильные. И это несмотря на медленное движение автотранспорта, автомобильные пробки, очень хорошую велосипедную инфраструктуру и приятный климат. Построенные в Таллинне велодорожки также гораздо меньше заполнены, чем могли бы быть. Таким образом принцип „возникшей потребности“ (induced demand), при которой, чем больше создаёшь инфраструктуры, тем больше её используют, в части велосипедного движения оправдывается не всегда или сильно запаздывает. Во многих случаях при наличии инфраструктуры её потенциальные пользователи не пришли параллельно с затратами или пришли с сильным запозданием. Недовольство водителей же уже возникло.
Выразив свой скептицизм, в то же время хочу сказать, что новая улучшенная велосипедная инфраструктура всё-таки нужна. Прежде всего, из-за возникшего всего за пару лет мира электросамокатов, который сильно изменил движение. Кроме того, постоянно увеличивающееся количество машин уже не вмещается на улицы, и даже частичная замена их на велосипеды облегчила бы движение в городе. Важно и то, чтобы возникли трассы, которые позволили бы детям безопасно ездить на велосипеде в школу, освободив родителей от должности „таксистов“.
Естественно, целостная велосипедная сеть не образуется за год или два, и неправильно было бы думать: „раз сейчас велосипедистов нет, то будем поступать как раньше“. Прежнего мира уже нет, и мы удаляемся от него с каждой новой стройкой. А эти новые стройки появляются постоянно. Тем более, требует времени приспособление людей к новым способам передвижения.
Что действительно могло бы помочь снять напряжение с дорожного движения, так это реальное следование принципу „города 15 минут“. То есть детские сады, школы и спортивные клубы стоит создавать там, куда не надо далеко ехать. В этой сфере предстоит ещё много работы. Именно это, а не борьба с парковочными местами, на самом деле, является реальной злободневной темой.
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