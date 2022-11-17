„Тот, кто нам тело отдаст, по-любому будет виновный“. История жизни и смерти Евгения Нужина, забитого кувалдой

„Я, Нужин Евгений Анатольевич, 1967 года рождения, отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины, воевать против русских. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 22-го года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание, очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить“, - говорит человек на видео. После этого находящийся за кадром человек бьет Нужина кувалдой по челюсти.

А в ночь на 13 ноября в телеграм-канале Grey Zone, который связывают с „ЧВК Вагнера“, появился ролик с заголовком „Молот возмездия“. Видео начинается с отрывков из интервью Нужина, в которых он говорит, что добровольно сдался в плен, чтобы воевать на стороне Украины. Затем в кадре появляется сам Евгений, лежащий на боку. Мужчине в лицо бьет яркий свет, а его голова скотчем примотана к камню.

В следующий раз о его судьбе близкие узнали из СМИ - выяснилось, что Нужин попал в плен. Он дал украинским журналистам несколько интервью, в которых рассказывал, что сдался в плен добровольно и хотел бы воевать на стороне Украины.

Причины своего поступка Евгений семье толком не объяснил. Тогда его сыновья еще не знали, что это их последний разговор с отцом.

„Он [Евгений] почему-то сказал, что пойдет [на войну]. Все родственники были против, - рассказывает Анастасия Нужина. - А он говорил: не, все равно пойду. Его жена плакала, отговаривала его, просила, чтобы он ничего не подписывал“.

В тот день Евгений показался близким напуганным и потерянным, вспоминает его сноха Анастасия, и даже говорил как-то „по-другому“. Он рассказал, что в ИК-3 в Скопине в Рязанской области, где он отбывал наказание в последние годы, приезжал Евгений Пригожин. Пригожин, создатель „ЧВК Вагнера“, с конца весны вербовал российских заключенных для участия в войне с Украиной. Именно за этим он и приехал в Рязанскую область.

В августе 2022 года братья Илья и Никита Нужины вместе с близкими созвонились со своим отцом, Евгением, по видеосвязи. Такие звонки были в семье Нужиных рутиной - Евгений Нужин с начала нулевых отбывал срок в колонии после приговора за убийство. На свидания к нему ездила жена Ольга, а дети, внуки и другие родственники обычно общались с ним по видео.

В профиле Нужина, активного пользователя „ВКонтакте“, сохранилась видеозапись его венчания, судя по всему, проходившего в молельной комнате при ИК. Гладко выбритый Нужин одет в темную рубашку, на Ольге белые кружевные платок и кардиган. Супруги в венцах держат в руках свечи, за их спинами - сотрудник колонии.

В скопинской колонии, где сидят бывшие сотрудники МВД, Евгений жил „очень хорошо“ и „был в авторитете“, вспоминает его сноха Анастасия. Сам он рассказывал украинским журналистам, что с 2009 года у него была возможность пользоваться планшетом и телефоном, которые за взятки можно пронести в колонию. Именно через интернет он познакомился со своей второй женой Ольгой.

Суд по совокупности приговорил Нужина к 24 годам колонии. Такой огромный срок он объясняет тем, что на него якобы повесили „висяки“, то есть нераскрытые преступления. Нужин успел посидеть в разных лагерях, в том числе в колонии особого режима на Северном Урале, а потом попытался устроить побег. Из его четырех участников в живых остались двое. Нужину добавили к приговору еще четыре года - на свободу он должен был выйти только в 2027 году.

В конце 90-х Нужин сел. „1999 год, сами помните, в России бандитизм и так далее. Получилась заварушка, где мне пришлось стрелять. Одного убил, а другого ранил“, - говорил Нужин каналу украинского журналиста Юрия Бутусова, где вышло его первое интервью в плену. Эсхаказай он прокомментировал произошедшее так: „Могли убить меня. Убил я“.

Евгений Нужин родился в Казахстане, но еще ребенком переехал с родителями в Россию. После „срочной“ он решил остаться в армии и служил во внутренних войсках в звании прапорщика, в 1995 году уволился. „Разруха, зарплату не платили“, - объяснял он в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай. Семья переехала жить в Нижегородскую область.

Близкие Нужина узнали о ролике из соцсетей. Его жена Ольга досмотреть видео до конца не смогла до сих пор - она постоянно плачет и не верит в то, что произошло с ее мужем.

В соцсетях сейчас доступны две версии ролика - на одной его последние секунды „заблюрены“, на другой - нет. В подписи к видео Нужина называют предателем, который „получил традиционное исконно вагнеровское наказание“. Достоверность того, что произошло на видео, никем не подтверждена.

Сноха Нужина Анастасия в разговоре с Би-би-си предполагает, что Евгения могли заставить пойти на фронт угрозами: „Человек 23 года сидел в тюрьме - и тут он согласился пойти на такое? Ему оставалось сидеть четыре года, самую малость от того, что он уже там провел… Либо его зашугали, либо не знаю, что там произошло“.

Кроме того, говорил Нужин, на западе Украины живут его близкие - дядя и сестра. „Как можно воевать со своими родственниками?“ - говорил он в интервью Рамине Эсхаказай. Ей же Нужин сказал, что за 22 года у власти Владимир Путин не сделал в России „ничего хорошего“. Сын Нужина Никита в интервью „Холоду“ рассказал, что и в личных разговорах отец говорил близким, что войну в Украине „развязал Путин и нам нечего там делать“.

„Я хотел воевать на стороне украинцев, поэтому я и сдался в плен. И принял свое решение давно, сидя там еще. Потому что не Украина напала на Россию, а Путин напал на Украину“, - объяснял Нужин Бутусову.

В двух интервью после пленения Нужин рассказывал, что еще в колонии смотрел в YouTube видео украинских блогеров и узнал про „Русский легион“ (легион „Свобода России“) - подразделение, якобы сформированное из добровольцев-россиян, желающих воевать за Украину.

Поехать согласились 92 человека, в том числе Нужин. Через месяц Пригожин вернулся в ИК-3 во второй раз, и 25 августа добровольцев перевезли сначала на базу под Ростовом, а затем, на вертолетах, в Луганскую область.

В интервью каналу Бутусова Нужин рассказывал, что в июле 2022 года рядом с территорией ИК приземлился вертолет. Заключенных выстроили на плацу. К ним вышел Пригожин со звездой Героя России на груди. Он сообщил собравшимся, что они могут поехать воевать в Украину в обмен на помилование и зарплату. Необходимость отправиться на фронт Пригожин объяснил тем, что „Родина в опасности“, говорил Нужин.

Что заставило Евгения, которому оставалось отсидеть четыре года, пойти на фронт - загадка для его близких. Сам он, давая интервью из плена, объяснял это тем, что хотел помочь Украине в войне с Россией.

В интервью он рассказал не только об обстоятельствах плена, но и о порядках в „ЧВК Вагнера“. Например, о том, как набранные туда наемники выполняют на фронте роль „пушечного мяса“, а самих их могут „обнулить“ - то есть убить - за любое неповиновение. Отрывки из этого разговора впоследствии вмонтируют в видео убийства мужчины.

Сдавшись, Евгений Нужин быстро стал одним из самых известных пленных в украинском медиапространстве. Его первое интервью каналу журналиста Юрию Бутусову вышло 15 сентября. Нужин, сидящий на кровати в подвальном помещении, выглядел сильно уставшим.

В плену Нужин оказался в самом начале сентября. Сам он рассказывал, что после недельной подготовки в Луганской области его в составе группы на машинах отправили к лесополосе собирать тела российских солдат. 4 сентября он самостоятельно сдался украинским военным.

Позже координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при главном управлении разведки минобороны Украины скажет, что Нужин „до войны был сторонником политики государства-агрессора“.

На другой странице Нужина, заброшенной еще семь лет назад, он регулярно выкладывал картинки с имперскими флагами, цитатами о силе „русского духа“ и православии, хотя чаще постил фото сыновей и жены с подписями вроде „Мои орлы“ или „Моя любовь“.

О происходящем сейчас Нужин писал мало. Хотя в мае, например, опубликовал видео с речью католического священника из Польши, который хвалил Путина за способность противостоять „мировому правительству“ и говорил о „денацификации“ Украины. А незадолго до этого - приписанную Михаилу Задорнову цитату о „бандеровцах“ и картинку с критикой в адрес депутатов, которые „непонятно как“ попадают в Госдуму.

Если судить о бывшем заключенном только по профилю во „ВКонтакте“, то в сочувствии оппозиционным взглядам или Украине его заподозрить сложно. В соцсети Нужин в основном подписывался на паблики о жизни в СССР и группы о природе с поэтическими названиями вроде „Лесная душа“. На своей странице Нужин вплоть до начала лета ежедневно делал по несколько постов - чаще всего выкладывал картинки с ностальгией по советскому быту.

Семья Нужина узнала о том, что он попал в плен, из интервью и попыталась выяснить хоть что-то о его судьбе. В минобороны России „шли в отказ“, ссылаясь на то, что он заключенный. Военное ведомство за эти месяцы ни разу официально не высказывалось ни об отправке осужденных на фронт, ни о законности такой практики. В ИК-3, где сидел Нужин, сказали, что помочь ничем не могут.

Бесполезными оказались и звонки в Красный крест, рассказывает сноха Евгения Нужина Анастасия. Чтобы хоть как-то связаться с Нужиным, которого она называет „отцом“, она и другие родственники начали оставлять комментарии на канале Бутусова.

„Пап мы тебя очень любим и ждем , мы очень переживаем за тебя , ты держись пожалуйста из последних сил, - говорится в одном из них (орфография сохранена). - Мы тебя не за что не осуждаем , держись самое главное , ты прошел через многое еще осталось чуть-чуть пап“.

Это послание журналистка Рамина Эсхакзай зачитала Нужину во время второго интервью из плена, которое вышло в середине октября. На нем Евгений выглядит заметно посвежевшим, сам разговор записан уже не в подвале, а в светлом уютном помещении.

„У вас сейчас есть возможность общаться с родными?“ - поинтересовалась у него Эсхакзай. На видео прослезившийся Нужин отрицательно качает головой. В конце ролика он обращается к своим сыновьям и заключенным российских тюрем и просит их не идти на войну.

Во время разговора Эсхакзай спросила у Нужина и о том, как он видит свою дальнейшую жизнь. „Я не знаю, как она сложится. У меня цель была одна - я сижу здесь. А так - я хотел бы воевать за Украину. Хоть что-то сделать против этого Путина и вообще в этой жизни что-то путное“, - ответил он.

После этого родственникам Нужина прислали еще одно видео с участием Евгения. 1 ноября ролик передали через Бутусова - на нем бывший заключенный, одетый в спортивный костюм, обещает, что „все будет хорошо“, и передает приветы родным.

Сбыться этим надеждам было не суждено.