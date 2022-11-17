ВИДЕО | Лидер Китая отчитал премьера Канады на глазах у всех

Китайский лидер высказал недовольство премьер-министру Канады за то, что содержание их разговора на саммите G20 просочилось в канадские СМИ. За день до этого Трюдо выразил обеспокоенность в связи с возможным вмешательством Китая в дела Канады.

„Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно, и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним, иначе могут быть непредсказуемые последствия“, – сказал Си Цзиньпин, встретив Трюдо на форуме на следующий день. Запись разговора попала под взор журналистов.

Джастина Трюдо ответил, что верит в открытый и честный диалог. „Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вещи, в которых мы не будем согласны“, – заявил премьер-министра Канады.

„Давайте сначала создадим условия“, - парировал китаец.