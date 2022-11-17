Умер первый олимпийский чемпион в танцах на льду Горшков

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков умер на 77-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.



„Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря“, — сказал Коган.



Горшков являлся бессменным руководителем ФФККР с июня 2010 года. В последний раз он переизбирался в мае нынешнего года. Он первый в истории олимпийский чемпион в танцах на льду. В 1976 году он с Людмилой Пахомовой взял золотую медаль на Играх в Инсбруке. Также за свою профессиональную карьеру Горшков по шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы. С 2001 года являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998-го по 2010-й был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

