„Они его использовали“. Семья погибшего в Украине заключенного из Замбии требует от России объяснить, как он попал на войну

Музангалу Ньиренда говорит, что гибель молодого человека на войне в чужой стране оставила слишком много вопросов - и в первую очередь, почему ему не дали возможности сообщить семье, что его завербовали и отправляют на войну, и не было ли это сделано по принуждению.

В понедельник глава МИД Замбии Стэнли Какубо заявил, что на войне в Украине погиб гражданин этой страны, который ранее отбывал срок в России. Это первый известный случай гибели иностранного гражданина, завербованного в России для участия в боевых действиях в Украине. По сведениям главы замбийского внешнеполитического ведомства, Ньиренда погиб „на поле боя“ в Украине 22 сентября. Его тело уже находится в Ростове-на-Дону и вскоре будет отправлено в Замбию.

По словам Какубо, Замбия уже потребовала объяснений от российской стороны в связи с гибелью своего гражданина и его отправкой на войну.

„Мы еще слишком многого не знаем, - сказала Музангалу Ньиренда корреспондентам Би-би-си. - К примеру, почему властям Замбии ничего не было известно о его отправке на войну? Люди, пославшие его туда, отнеслись к нам с презрением, для них он был никем, они просто использовали его“. „Мы хотим узнать, каким образом его завербовали, а семья при этом ничего не знала. Может быть его запугали и заставили?“ - продолжает сестра погибшего.

Как он попал в Россию

Лемехани родился в семье университетских преподавателей и был самым младшим из четырех детей.

Как говорит Музангалу Ньиренда, ее брат еще в 2019 году получил государственную стипендию и в рамках договора между Россией и Замбией отправился в Россию изучать основы строительства ядерных объектов. Он учился в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ).

По словам сестры, Ньиренда подрабатывал курьером - и в 2020 году его задержали с посылкой, в которой обнаружились наркотики.