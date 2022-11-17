Эстонские волейбольные сборные узнали соперников по чемпионату Европы

В обоих финальных стадиях турнира примут участие 24 сборные, разделенные на четыре группы по 6 сборных. Женский турнир пройдет в Эстонии, Италии, Германии и Бельгии, а мужской - в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Для выхода из группы необходимо попасть в первую четверку, далее начнется плей-офф. Женский финальный турнир пройдет с 15 августа по 3 сентября, мужской - с 28 августа по 16 сентября, об этом сообщает Эстонский волейбольный союз.

Жеребьевка предусматривает возможность организатору выбрать одного из соперников, дошедших до финального турнира для своей группы. Женская сборная Эстония пригласила своих северных соседей из Финляндии сыграть в Таллинне, которые, привезут в Таллинн свою многочисленную и яркую армию болельщиков. Из сильнейших сборных нам досталась женская сборная Нидерландов, которые на последнем чемпионате Европы проиграла победителю турнира сборной Италии и завершили турнир на 4-м месте. Кроме того, в Таллинн приедет играть Франция, занявшая 7-е место, Словакия, занявшая 17-е место, и Испания, занявшая 21-е место. Приглашенные северные соседи заняли 18-е место на ЧЕ в прошлом году. Турнир пройдет в Таллинне в следующем году с 16 по 23 августа.

По результатам жеребьевки среди мужчин действующий чемпион Европы Италия, сыграет дома в одной группе с мужской сборной Эстонии. В этой же группе сыграет Сербия, проигравшая чемпиону на прошедшем ЧЕ в полуфинале и завершившвя турнир на 4-м месте, Германии (6-е место), Бельгии, которая тогда заняла 5-е место в группе, и Швейцария, которая не участвовала в чемпионате Европы 2021 года.

Финальный турнир среди мужчин стартует 28 августа, точные даты турнира в Италии и дни матчей сборной Эстонии будут объявлены в ближайшее время.