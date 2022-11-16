Молодежная сборная Эстонии до 21 года одержала уверенную победу на Балтийском турнире, а сборная до 19 лет потерпела минимальное поражение

Молодежная сборная Эстонии до 21 года обыграла Литву со счетом 5:1. Эстония вышла вперед на шестой минуте, благодаря голу Никиты Иванова. На 11-й минуте литовцы заработали пенальти, который реализовал Криступас Кершис и сравнял счет в матче.

Эстония снова повела в счете на 23-й минуте, когда Рокас Антанас Жуперка срезал мяч в собственные ворота. Через пять минут Данил Кураксин увеличил преимущество эстонской сборной.

Во втором тайме команды играли в условиях сильного снегопада. На 57-й минуте Александр Шаповалов сильным и точным ударом довел счет до разгромного. Через десять минут Шаповалов оформил дубль в ворота Литовской сборной и установил окончательный счет в матче 5:1.

Следующая игра молодежной сборной Эстонии состоится в пятницу, 18 ноября, когда они встретятся с латвийскими сверстниками в Валмиера в 13:00. Последняя игра Балтийского турнира состоится 20 ноября, когда в Вильнюсе встретятся Литва и Латвия.

Молодежная сборная до 19 лет проиграла Словакии

Обе молодежные сборные хорошо выступили на отборочном турнире чемпионата Европы, прошедшем в сентябре, и следующей весной сыграют в элитном раунде турнира. Матч на „Спортленд Арене“ начался с прессинга гостей, несколько раз эстонские футболисты создали опасные моменты, но плодов это не приносило. На 38-й минуте игры словаки неоднократно пробивали по воротам, но удары были заблокированы эстонскими игроками. В паре случаев Эстонии удавалось провести быстрые контратаки, но создать опасные моменты из них не удалось.

В самом начале второго тайма Словакия открыла счет в матче, когда на 48-й минуте Андреас Каэватс, вышедший на замену в перерыве, срезал мяч в собственные ворота. Во втором тайме у эстонской сборной возникало больше моментов для взятия ворот, но сравнять счет так и не получилось.