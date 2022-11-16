Молодежная сборная Эстонии до 21 года одержала уверенную победу на Балтийском турнире, а сборная до 19 лет потерпела минимальное поражение
Помимо главной сборной по футболу, в Балтийском турнире приняли участие и молодежные сборные.
Молодежная сборная Эстонии до 21 года обыграла Литву со счетом 5:1. Эстония вышла вперед на шестой минуте, благодаря голу Никиты Иванова. На 11-й минуте литовцы заработали пенальти, который реализовал Криступас Кершис и сравнял счет в матче.
Эстония снова повела в счете на 23-й минуте, когда Рокас Антанас Жуперка срезал мяч в собственные ворота. Через пять минут Данил Кураксин увеличил преимущество эстонской сборной.
Во втором тайме команды играли в условиях сильного снегопада. На 57-й минуте Александр Шаповалов сильным и точным ударом довел счет до разгромного. Через десять минут Шаповалов оформил дубль в ворота Литовской сборной и установил окончательный счет в матче 5:1.
Следующая игра молодежной сборной Эстонии состоится в пятницу, 18 ноября, когда они встретятся с латвийскими сверстниками в Валмиера в 13:00. Последняя игра Балтийского турнира состоится 20 ноября, когда в Вильнюсе встретятся Литва и Латвия.
Молодежная сборная до 19 лет проиграла Словакии
Обе молодежные сборные хорошо выступили на отборочном турнире чемпионата Европы, прошедшем в сентябре, и следующей весной сыграют в элитном раунде турнира. Матч на „Спортленд Арене“ начался с прессинга гостей, несколько раз эстонские футболисты создали опасные моменты, но плодов это не приносило. На 38-й минуте игры словаки неоднократно пробивали по воротам, но удары были заблокированы эстонскими игроками. В паре случаев Эстонии удавалось провести быстрые контратаки, но создать опасные моменты из них не удалось.
В самом начале второго тайма Словакия открыла счет в матче, когда на 48-й минуте Андреас Каэватс, вышедший на замену в перерыве, срезал мяч в собственные ворота. Во втором тайме у эстонской сборной возникало больше моментов для взятия ворот, но сравнять счет так и не получилось.
Главный тренер сборной до 19 лет Ало Бяренгруб рассказал в интервью Soccernet, что в матче, завершившемся со счетом 0:1, были опробованы несколько иные схемы игры, чем обычно, и в целом он окозался доволен игрой. „Мы должны думать о марте месяце и о турнире, и мы должны расширять наши тактические решения с учетом этого. Когда я вижу, что у нас хороший подбор игроков, особенно на позиции центральных защитников. Это дает возможность попробовать схему с тремя центральными защитниками. Сегодня мы впервые попробовали эту схему. Я увидел много положительных моментов. Время покажет, как действовать дальше“, — сказал Бяренгруб.
Эти же команды встретятся во второй раз в пятницу, 18 ноября, в 12:00 снова на „Спортленд Арене“. Прямую трансляцию игры можно увидеть на Soccernet TV.