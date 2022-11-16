Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийских комитетов РФ и Беларуси

„На внеочередной Генеральной Ассамблее в Берлине члены МПК проголосовали 64-39 (при 16 воздержавшихся) за предложение о немедленном отстранении ПК России в связи с ее неспособностью выполнять обязательства по членству в соответствии с Уставом МПК“, - говорится в сообщении Международного паралимпийского комитета.

„В связи с приостановлением членства Россия теряет все права в МПК с учетом права на апелляцию. Только Генеральная Ассамблея может отменить приостановку“, – говорится в сообщении организации. Следующее заседание Генассамблеи, как ожидается, состоится в четвертом квартале 2023 года.

То же самое говорится и в сообщении о Беларуси. „За“ проголосовало 54 человека, против 45, 18 воздержались.