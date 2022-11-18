Стоит заглянуть: топ-5 таллиннских ресторанов со средним ценником, которые порадуют вкусными блюдами

Ресторан не сильно раскручен, и насколько я поняла ходят в него в большинстве своем местные, что уже является признаком хорошей кухни. Как правило, рестораны, рассчитанные на туристов, редко отличаются добротной и качественной едой. Но это мое личное мнение. Еще один признак хорошего вкусного ресторана – запах, который вы улавливаете находясь в нем. Так вот, при входе в 7Urti пахнет свежим горячим хлебом. Как оказалось, здесь выпекают собственный хлеб и готовят морс. В этом чудесном месте в Кадриорге я выбрала обед, который состоял из двух блюд: карпаччо из говядины с пармезаном и каперсами и стейка из тунца с вок-овощами.

Чтобы попасть на эту гастрономическую акцию достаточно было выбрать обед или ужин в понравившемся ресторане и оплатить его. На месте это сделать было невозможно – только предварительное онлайн-бронирование. В это раз рестораны разделились на две категории: те, которые предлагали обед за 15 евро (2 блюда) и ужин за 25 (3 блюда), и те, которые оценили свое меню подороже – обед за 20 евро (2 блюда), ужин за 40 евро (3, в некоторых заведениях 4 блюда). Я решила экономить свои средства и отправилась пробовать меню в рестораны среднего уровня. Как это было и что пришлось по вкусу – читайте ниже:

В рамках таллиннской ресторанной недели я посетила несколько отличных заведений, о которых хочу вам рассказать в этом блоге. Конечно, обойти все 64 ресторана, которые в этот раз участвовали в фестивале, было невозможно. Поэтому расскажу о тех, где удалось побывать и о гастрономических изысках, которыми они потчевали гостей. Я впервые застала это мероприятие в Таллинне и скажу вам идея – прекрасна! Зародилась она достаточно давно у Нью-Йоркских рестораторов, которые решили предложить своим гостям комплексное меню по приемлемым ценам и таким образом популяризировать питание вне дома. Теперь ресторанные недели устраиваются по всему миру и Эстония, не исключение. Тем более, проведя здесь 8 месяцев, я убедилась, что местным рестораторам есть чем удивлять публику. Уровень и качество таллиннских заведений не уступает ресторанам самых развитых европейских городов.

Здесь мы заказали с подругой ужин. Он состоял из: nрио из морепродуктов и рыбы в панировке с шафраном и корочкой из пармезана; осьминога на гриле с жареным картофелем и артишоками; золотого имбирного крем-брюле.

Еще один ресторан этого же шеф-повара, который находится фактически напротив 7Urti. Здесь также сами готовят хлеб, но делают акцент на сердиземноморской кухне. Главное украшение ресторана - живая маслина - символ мира, благополучия и плодородия. Когда я попала в этом место, у меня было четкое ощущение приближения Рождества: светлые тона стен и потолка, много теплого света, уютные столики со свечами возле огромных окон и парочки за столами создают домашнюю, уютную и в тоже время праздничную атмосферу.

Блюда я оценила по высшему баллу – все было изумительно вкусно и главное - прямо из-под ножа. Стейк из тунца можно было заказать в разной степени прожарки – наш медиум-рар оказался просто восхитительным. Тунец таял во рту, а его сочетание с овощами вок было лучшим решением. Было настолько уютно, атмосферно и вкусно, что не заказать сладенькое было бы преступлением. В результате обед из 2 блюд превратился в „первое, второе, и компот“. Станислав, узнав, что у меня безглютеновая диета, приготовил десерт из белого и темного шоколада, такой шедевр я ела впервые. В общем, настоятельно рекомендую вам это место, сама приду сюда еще не один раз!

За тем как готовились моя трапеза я наблюдала прямо сидя за столиком, потому что в ресторане есть открытая кухня. Су-шеф ресторана Станислав поддерживал с нами беседу и рассказывал о тех блюдах, которые обязательно стоит попробовать в следующий раз, а также поведал нам, что шеф-повар ресторана Янек Виллерманн на протяжении десятилетий черпал вдохновение в далеких культурах и обычаях. Кстати, переводится название ресторана как 7 специй, хотя Станислав говорит, что используют, конечно же, намного больше.

Осьминога приготовить в домашних условиях не так-то просто. Он не должен быть жестким, и поэтому главное его не „переварить“. В Лофт он был приготовлен идеально! Мне даже кажется, что мой последний осьминог на Мальте был не таким вкусным, как в Кадриорге. А с картошечкой и артишоками – пальчики оближешь. Ну и прекрасным завершением трапезы был один из моих любимых десертов – крем-брюле. Кстати, он был имбирный, и в этом его отличие от тех, которые я столько раз пробовала. Но лучшего крем-брюле, чем я ела на вилле Lamma ja Rossa – пока не нашла. К сожалению, готовят его там под званые ужины, но если доберетесь – поверьте, вкуснее на свете нет.

В меню здесь можно заказать бургеры, пасту, пельмени – все эти позиции есть в разных вариантах. На основное блюдо советуют ризотто с креветками и гребешками, утиную утку с кускусом, стейк из лосося с чечевицей, свинные щечки с соусом из чернослива.

Spot (Vene 4)

Кухня: European

Шеф-повар Riho Heinlaid

Мимо этого заведения я проходила миллион раз, но зайти почему-то не решалась. Когда выбирала ужин на сайте ресторанной недели обратила внимание на то, что кухня этого ресторана наполнена элементами эстонских и скандинавских традиционных блюд. Поэтому решение в его пользу приняла быстро и безоговорочно. И моя интуиция меня не подвела! Место (кстати, в переводе на русский именно так называется ресторан) оказалось замечательным! Во-первых, уютно и по-домашнему, во-вторых, кухня настолько вкусная, что я однозначно сюда вернусь и буду рекомендовать всем, кто хочет отужинать в Старом городе. Итак, что мы отведали в Спот на ужин:

1.Тартар из слабосоленого лосося, слабосоленый огурец, фенхель, яичный крем;

2. Филе утки-гриль с кремом из батата, бими, капустой, помидорами черри и соусом из красного вина;

3.Теплый шоколадный торт с шариком мороженого и ягодным соусом.