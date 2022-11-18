Стоит заглянуть: топ-5 таллиннских ресторанов со средним ценником, которые порадуют вкусными блюдами
В рамках таллиннской ресторанной недели я посетила несколько отличных заведений, о которых хочу вам рассказать в этом блоге. Конечно, обойти все 64 ресторана, которые в этот раз участвовали в фестивале, было невозможно. Поэтому расскажу о тех, где удалось побывать и о гастрономических изысках, которыми они потчевали гостей. Я впервые застала это мероприятие в Таллинне и скажу вам идея – прекрасна! Зародилась она достаточно давно у Нью-Йоркских рестораторов, которые решили предложить своим гостям комплексное меню по приемлемым ценам и таким образом популяризировать питание вне дома. Теперь ресторанные недели устраиваются по всему миру и Эстония, не исключение. Тем более, проведя здесь 8 месяцев, я убедилась, что местным рестораторам есть чем удивлять публику. Уровень и качество таллиннских заведений не уступает ресторанам самых развитых европейских городов.
Чтобы попасть на эту гастрономическую акцию достаточно было выбрать обед или ужин в понравившемся ресторане и оплатить его. На месте это сделать было невозможно – только предварительное онлайн-бронирование. В это раз рестораны разделились на две категории: те, которые предлагали обед за 15 евро (2 блюда) и ужин за 25 (3 блюда), и те, которые оценили свое меню подороже – обед за 20 евро (2 блюда), ужин за 40 евро (3, в некоторых заведениях 4 блюда). Я решила экономить свои средства и отправилась пробовать меню в рестораны среднего уровня. Как это было и что пришлось по вкусу – читайте ниже:
7Ürti (J.Vilmsi 45)
Кухня: European
Шеф-повар: Janek Villermann
Ресторан не сильно раскручен, и насколько я поняла ходят в него в большинстве своем местные, что уже является признаком хорошей кухни. Как правило, рестораны, рассчитанные на туристов, редко отличаются добротной и качественной едой. Но это мое личное мнение. Еще один признак хорошего вкусного ресторана – запах, который вы улавливаете находясь в нем. Так вот, при входе в 7Urti пахнет свежим горячим хлебом. Как оказалось, здесь выпекают собственный хлеб и готовят морс. В этом чудесном месте в Кадриорге я выбрала обед, который состоял из двух блюд: карпаччо из говядины с пармезаном и каперсами и стейка из тунца с вок-овощами.
За тем как готовились моя трапеза я наблюдала прямо сидя за столиком, потому что в ресторане есть открытая кухня. Су-шеф ресторана Станислав поддерживал с нами беседу и рассказывал о тех блюдах, которые обязательно стоит попробовать в следующий раз, а также поведал нам, что шеф-повар ресторана Янек Виллерманн на протяжении десятилетий черпал вдохновение в далеких культурах и обычаях. Кстати, переводится название ресторана как 7 специй, хотя Станислав говорит, что используют, конечно же, намного больше.
Блюда я оценила по высшему баллу – все было изумительно вкусно и главное - прямо из-под ножа. Стейк из тунца можно было заказать в разной степени прожарки – наш медиум-рар оказался просто восхитительным. Тунец таял во рту, а его сочетание с овощами вок было лучшим решением. Было настолько уютно, атмосферно и вкусно, что не заказать сладенькое было бы преступлением. В результате обед из 2 блюд превратился в „первое, второе, и компот“. Станислав, узнав, что у меня безглютеновая диета, приготовил десерт из белого и темного шоколада, такой шедевр я ела впервые. В общем, настоятельно рекомендую вам это место, сама приду сюда еще не один раз!
Loft ja Ürdid (Vesivarava 50)
Кухня: Mediterranean
Шеф-повар: Janek Villermann
Еще один ресторан этого же шеф-повара, который находится фактически напротив 7Urti. Здесь также сами готовят хлеб, но делают акцент на сердиземноморской кухне. Главное украшение ресторана - живая маслина - символ мира, благополучия и плодородия. Когда я попала в этом место, у меня было четкое ощущение приближения Рождества: светлые тона стен и потолка, много теплого света, уютные столики со свечами возле огромных окон и парочки за столами создают домашнюю, уютную и в тоже время праздничную атмосферу.
Здесь мы заказали с подругой ужин. Он состоял из: nрио из морепродуктов и рыбы в панировке с шафраном и корочкой из пармезана; осьминога на гриле с жареным картофелем и артишоками; золотого имбирного крем-брюле.
Трио из морепродуктов подавалось в огромной ракушке и оказалось горячей закуской. Безоговорочно вкусно - нежный крем-соус, легкий вкус пармезана и конечно же свежайшие морепродукты!
Осьминога приготовить в домашних условиях не так-то просто. Он не должен быть жестким, и поэтому главное его не „переварить“. В Лофт он был приготовлен идеально! Мне даже кажется, что мой последний осьминог на Мальте был не таким вкусным, как в Кадриорге. А с картошечкой и артишоками – пальчики оближешь. Ну и прекрасным завершением трапезы был один из моих любимых десертов – крем-брюле. Кстати, он был имбирный, и в этом его отличие от тех, которые я столько раз пробовала. Но лучшего крем-брюле, чем я ела на вилле Lamma ja Rossa – пока не нашла. К сожалению, готовят его там под званые ужины, но если доберетесь – поверьте, вкуснее на свете нет.
В меню здесь можно заказать бургеры, пасту, пельмени – все эти позиции есть в разных вариантах. На основное блюдо советуют ризотто с креветками и гребешками, утиную утку с кускусом, стейк из лосося с чечевицей, свинные щечки с соусом из чернослива.
Spot (Vene 4)
Кухня: European
Шеф-повар Riho Heinlaid
Мимо этого заведения я проходила миллион раз, но зайти почему-то не решалась. Когда выбирала ужин на сайте ресторанной недели обратила внимание на то, что кухня этого ресторана наполнена элементами эстонских и скандинавских традиционных блюд. Поэтому решение в его пользу приняла быстро и безоговорочно. И моя интуиция меня не подвела! Место (кстати, в переводе на русский именно так называется ресторан) оказалось замечательным! Во-первых, уютно и по-домашнему, во-вторых, кухня настолько вкусная, что я однозначно сюда вернусь и буду рекомендовать всем, кто хочет отужинать в Старом городе. Итак, что мы отведали в Спот на ужин:
1.Тартар из слабосоленого лосося, слабосоленый огурец, фенхель, яичный крем;
2. Филе утки-гриль с кремом из батата, бими, капустой, помидорами черри и соусом из красного вина;
3.Теплый шоколадный торт с шариком мороженого и ягодным соусом.
Закуску, кстати, можно было выбрать: либо тартар из лосося, либо тартар из говядины с луком-шалот, каперсами и трюфельным кремом. И хотя следующее блюдо было мясное, мы все же остановились на тартаре из лосося. Казалось бы, что может быть особенного в тартаре? Но весь цинус в тех ингредиентах, с которыми он подается. Яичный крем и фенхель – дополняли его идеально. Мы смаковали под бокал вина и мне впервые захотелось попросить добавку) Но, впереди была целая утка и потому я сдержалась. Филе утки на мой взгляд, было кулинарным шедевром.. Хотя, скажу честно, утку в Таллинне готовят почти везде превосходно, и в одном из своих следующих блогов я обязательно сделаю обзор, в каких именно заведениях нужно ее попробовать. Так вот, здесь утку заказывайте, и вы не пожалеете – сочная, с правильной корочкой, и порция достаточно большая.
Шоколадный торт – это еще один мой любимый десерт, который в большинстве ресторанов называется шоколадным фонданом. Когда-то я даже изучала, как его приготовить в домашних условиях, но потом поняла, что слишком придется заморачиваться и отбросила эту идею. В Таллинне, кстати, мало где готовят этот десерт, и пока что я не нашла места, где на мой вкус, он был бы идеальным. В Споте он был неплох, но вся суть этого десерта в горячем шоколаде внутри, и, если он не растекается по тарелке, значит это не настоящий фондан. Но поскольку в названии значился торт – придираться к десерту не стала.
Pegasus (Harju 1)
Кухня: Fusion
Шеф-повар: Karl-Silver Pärisma
В этом заведении я уже успела побывать и до ресторанной недели, поэтому рассказать есть о чем. Ресторан находится на одной из центральных улиц Старого города, и если вы идете к Ратуше со стороны площади Свободы, вы точно не сможете его не заметить. Собственно, так я и попала в него первый раз весной, чтобы согреться горячим кофе. Но потом мне рассказали, что там очень вкусная кухня, и я отправилась дегустировать меню. Когда принесли счет, я спросила, не бывает ли скидок, и оказалось, что для членов союза журналистов и писателей - есть. Я заинтересовалась, почему так, и выяснилось, что здание, в котором расположен ресторан, было спроектировано для Союза писателей Эстонии еще в 1962 году! С момента открытия дома, кафе Пегас было важным центром литературной и художественной жизни. Тот факт, что заведение, которое столько лет существует и не теряет своей востребованности – говорит о многом. Здесь и правда очень вкусно. Меню небольшое – основные блюда представлены 5 позициями, что на мой взгляд, признак ресторана высокого класса! Я здесь пробовала говяжью печень, и она меня впечатлила! Поэтому однозначно рекомендую посетить это место. Бонус – прекрасный вид из окна на часть старого города и церковь Негулисте.
На таллиннской неделе ресторан предлагал только ужин, и он состоял из: шведского стола с сушеным яичным желтком, маринованными семенами горчицы, устричным айоли и хлебом на закваске, обжаренного филе морского окуня с маринованными цукини, сливочным соусом, икрой форели и хрустящим картофелем, шоколадного торта с дымным сорбетом из черной смородины, карамелизированным белым шоколадом и какао-стружкой.
Не буду детально останавливаться на каждом блюде, просто скажу, что это было безумно вкусно, не знаю, как я язык не проглотила.
Dominic (Vene 10)
Кухня: European
Шеф-повар: Allar Oeselg
Это был единственный ресторан в моем перечне выбранных заведений, где ужин стоил 40, а не 25 евро. Но я решила разориться, потому что много слышала об этом легендарном месте, и когда проходила мимо, всегда заглядывала в окна – настолько завораживал его внутренний интерьер и вкусно „едящие“ люди. Когда начала читать о нем, оказалось, что не зря он приковывал мой взгляд.. Доминик считается лучшим рестораном классической европейской кухни Таллинна, расположенном в Старом городе. А главный сомелье ресторана Имре Ууссаара - одним из лучших сомелье в Эстонии. Интерьер ресторана аутентичный - в главном зале целая стена оставлена такой, какой она была в этом здании много лет назад. Бревенчатый потолок с огромными люстрами, свечи на центральном столе, и официанты в белом - создают очень интимную и в тоже время величественную атмосферу. Все, что происходило во время нашей трапезы, заслуживает отдельного рассказа. Сначала выбор вина в погребе, где хранится более 600 марок, затем маленькие закуски в качестве комплимента, между закуской и основным блюдом – сорбет с игристым, и в заключение королевская подача основных блюд под клошем. Все это завораживало, но все же главное впечатление – вкус еды!
Вот чем нас потчевали:
1.Тартар из сига с икрой, черный хлеб и яйцо-пашот;
2.Вырезка оленя с миндальным картофелем, грибами и винный соус;
3.Темный шоколад с черной смородиной, безе и вафельной крошкой.
Тартар из сига ела впервые, вырезку из оленя тоже! Не могу сказать, на что похоже мясо оленя, но оно было очень сочным и имело крайне насыщенный вкус. Если вы еще не успели отведать этот деликатес в Эстонии, настоятельно рекомендую прийти за ним в Доминик. Уверена, остальные блюда здесь не менее восхитительны. Меню, как и полагается в такого уровня ресторане, не обширное, среди основных блюд предлагают такие гастрономические изыски: щупальца кальмара с пюре из цветной капусты, филе перепелиной грудки с пюре из пастернака, баранья шея с рататуем… В общем, хотите побаловать себя чем-то особенным и устроить праздник желудка - отправляйтесь сюда!