ФОТО | Сборная Эстонии доминировала в полуфинале Балтийского турнира, но проиграла в серии пенальти

Эстонская сборная начала матч очень активно и уже на второй минуте Сергей Зенёв вывел Эстонию вперед после прострел Кена Калласте. Хотя у эстонской сборной было несколько хороших моментов для увелечения преимущество, на второй дополнительной минуте первого тайма Раймондс Кроллис после выхода один на один с вратарем, сравнял счет в матче.

Во втором тайме эстонские футболисты продолжали доминировать, к концу игры гости нанесли 17 ударов, а хозяева - 8. Однако в результате явного преимущества голов забить не удалось, и финалист Балтийского турнира определился в серии пенальти. Автором единственного не забитого пенальти в составе сборной Эстонии, оказался Сергей Зенёв, который пробил мимо ворот, и Латвия вышла в финал Балтийского турнира 5:3.

19 ноября на стадионе „А. Ле Кок Арена“ состоится последняя домашняя игра сборной в этом году, где в матче за третье место Балтийского турнира они сыграют с Литвой.

До матча:

В прошлом году, после 83-летнего перерыва, Эстония выиграла Балтийский турнир, благодаря двум голам Маттиаса Кяйта обыграв Латвию со счетом 2:1 в финале на „А. Ле Кок Арене“. Сегодня эстонская сборная приступит к защите кубка, в первом матче они встретятся с Латвией на стадионе „Даугава“.

Спустя три дня, 19 ноября, на „А. Ле Кок Арене“ состоится последняя домашняя игра мужской сборной Эстонии в этом году. Они сыграют с Литвой или Исландией, матч между которыми также состоится сегодня в 19:00.

Если в основное время победителя не будет выявлено, победитель определяется серией пенальти.