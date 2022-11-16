Правда ли, что в Эстонии появилось объявление о запрете автомобилистам с российскими номерами покупать более 10 л бензина?

Поскольку публикация об объявлении распространялась не только на русском языке, на неё обратил внимание англоязычный Twitter-аккаунт Bad Baltic Takes. Там отметили , что на заднем плане вирусного фото видны рекламные вывески на латышском языке. Например, на зелёном плакате в правой части фотографии мы смогли разглядеть надписи Kool, fritēti kartupelīši («картофель фри“) и brieža gaļas burger («бургер из оленины“). Kool — это название латвийской компании, её логотипы — зелёный и жёлтые восьмиугольники, которые тоже видны на заднем фоне. На сайте компании указано , что Kool Latvija — созданная в Латвии АЗС новой концепции, которая также является удобным местом для быстрого шопинга, а в разделе с меню можно найти тот же бургер, картошку и кофе в таких же упаковках, как на фото.

Мы не смогли найти какие-либо публикации о подобных ограничениях на топливо в авторитетных СМИ. Кроме того, объявление на вирусном снимке написано лишь на эстонском языке и не продублировано на русском или английском, что кажется странным, ведь в первую очередь оно касается жителей России.

На самом деле вирусный снимок был изменён в графическом редакторе. На оригинальном изображении не было ни слова про российские номера или ограничения на бензин, вместо этого на полках магазина висело объявление об акции со скидками на хот-доги при покупке нескольких штук. Неизменённая фотография размещена в разделе „Наши работы“ на сайте компании VVN — производителя и поставщика торгового и складского оборудования в странах Балтии.

Кроме того, доступно и ещё одно фото с того же ракурса, но снятое в другое время.

Что касается акции, то информацию о ней можно найти в Сети как минимум с 2017 года — как в официальном фейсбуке Kool, так и на других сайтах.

Отметим, что на сайте VVN не указан адрес нужного нам заведения — фотографии выложены в составе подборки под заголовком „SIA „Kool Latvija“ Rīga / Līgatne, новое торговое оборудование, доставка, монтаж“, то есть там размещены снимки, относящиеся к двум городам — Риге и Лигатне. По картам Google мы проверили, что вирусный снимок точно сделан не на АЗС Kool Līgatne, поскольку не совпадают панорамы улиц. Также мы проверили панорамы у нескольких заправок в Риге, адреса которых указаны на официальном сайте компании, но все они тоже не совпали с видом за окном на вирусном фото.

В итоге нам удалось найти адрес нужного заведения на сайте Foursquare, где оно отмечено как простой минимаркет Kool без упоминания АЗС. В этот раз панорама по адресу улица Кришьяна Барона, 31 полностью совпала. Кроме того, согласно картам Google, этот магазин уже не функционирует, поскольку навсегда закрыт.

Таким образом, вирусный снимок представляет собой фотомонтаж: на оригинале была запечатлена не эстонская автозаправка с объявлением об ограничении бензина для людей с российскими номерами, а уже закрытый латвийский магазин сети АЗС с объявлением акции со скидками на хот-доги.