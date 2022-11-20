Плавал с трубкой в зубах и любил мистику: каким был мэр Нарвы Яан Лутс, живший в 19 веке?

Одним из самых колоритных жителей Нарвы был Яан Лутс (1884—1943) , мэр города в 1924-27 и 1930-36 годах. Лутс был импозантным купным мужчиной. Он носил очки в золотой оправе, полосатые клетчатые штаны, накидку на плечах и высокий цилиндр на голове. В руках он обычно держал трость с серебряным набалдашником

Лутс был одним из немногих обладателей личного автомобиля. Автомобиль в Нарве в то время могли, меть только очень богатые люди. Машина была очень красивой, с большим количеством хромированных деталей. Рычаг коробки передач и ручник находились вне кузова автомобиля.

Сигнал автомобиля подавался мощным клаксоном, который звучал в три голоса, почти, как оркестр, северовызывая восторг у прохожих на улице.

Люди приветствовали мэра Лутса и старались пожать ему руку прямо во время движения автомобиля. Автомобиль мэра во время движения производил невероятный шум. Клубы удушливые выхлопных газов еще долго висели над улицей после поездок мэра.

Бедные лошади с испугом с громким ржанием шарахались в сторону, а собаки, увидев на улице такое странное существо, не выдерживали, и неслись с о злобным лаем преследую „страшное чудовище“. Сам Лутс обычно сам сидел за рулём автомобиля и поворачивал руль с мертвенно серьёзным лицом.

Кроме поездок на автомобиле мэр очень любил плавание. Старожилы рассказывали, что его часто можно было увидеть летом на реке Нарове, когда он плыл вниз по течению из Нарвы в Нарва- Йыэсуу.

Плавать он предпочитал на спине. В зубах он зажимал белую курительную трубку, из которой он выпускал кольца дыма. Говорят, пассажирам проплывающих мимо него пароходов и яхт он приветственно махал рукой.

Яан Лутс очень любил мистику и тайны, особенно связанные с Нарвой. Именно он инициировал расчистку нарвских подземелий и казематов.

К этому процессу он привлек главного архивариуса города Нарва и по совместительству директора городского музея Арнольда Соома (1900—1977).