Последний шанс Месси и Роналду. Кто выиграет чемпионат мира по футболу?

В Катаре сборная Франции будет защищать чемпионский титул, завоеванный четыре года назад в России. По составу это одна из сильнейших команд в мире. Но на этом чемпионате мира мы увидим немного другую Францию по сравнению с той, которая стала сильнейшей в России. Канте и Погба травмированы, а место на острие атаки наверняка займет Карим Бензема, который стал лучшим бомбардиром прошлой Лиги чемпионов с 15 забитыми мячами и получил „Золотой мяч“. В этом сезоне нападающего „Реала“ мучают травмы, но тренер француз Дидье Дешам все же включил форварда в итоговую заявку.

После двух побед и ничьей на групповом этапе ЧМ-2018 французы вышли в 1/8 финала, где обыграли аргентинцев в триллере с семью голами. Затем, на пути к финалу, „трехцветные“ прошли Уругвай и Бельгию, а в решающем матче победили Хорватию за счет точных ударов Антуана Гризманна, Поля Погба, Килиана Мбаппе и автогола Марио Манджукича.

Бразилия прошла отборочный турнир без поражений. В последних 28 матчах пропустила всего 10 мячей — Тете прививает команде надежную игру в обороне, но при этом не связывает руки нападающим. Неймар, Винисиус, Габриэл Жезус, Родриго и Рафинья — каждый из этих парней способен создать момент из ничего, а при подстраховке Каземиро и надежной игре в обороне это приносит отличный результат. Многие аналитики считают, что у нынешней сборной Бразилии нет слабых мест. И еще один весомый аргумент в пользу бразильцев — команда уже 20 лет не выигрывала чемпионат мира. Для пентакампионов это слишком большой промежуток без побед, поэтому команда будет заряжена и мотивирована еще больше, чем в предыдущие годы.

К предстоящему чемпионату мира сборная Бразилии подходит в качестве главного фаворита. Какие бы прогнозы вы сейчас не встретили, в какие букмекерские конторы не заходили, Бразилия везде — главный фаворит. Весомые аргументы в пользу бразильцев — сногсшибательный звездный состав, опытный тренер, а, самое главное, игра команды, пишет Rus.delfi.lv.

Ключевые игроки: Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Антуан Гризманн, Кингсли Коман, Ферлан Менди, Преснель Кимпембе, Дайо Упамекано, Рафаэль Варан.

Коэффициенты на победу на ЧМ-2022: от 6,5 до 7,5.

Аргентина

Последний раз сборная Аргентины побеждала на чемпионате мира еще в 1986 году, когда в ее составе блистал легендарный Диего Марадона. Нынешнему лидеру аргентинцев Лионелю Месси прошлым летом исполнилось 35. Грядущий чемпионат мира станет для футболиста уже пятым и, вероятно, последним. Сможет ли Месси с заключительной попытки исполнить свою давнюю мечту — выиграть чемпионат мира? Это одна из главных интриг предстоящего турнира. В 2014 году Лео с аргентинцами остановился в шаге от титула и, по его собственным признаниям, еще год не мог прийти в себя. В Катаре у аргентинцев будет не такой звездный, но гораздо более сбалансированный состав, без явного акцента на нападение. В прошлом году аргентинцы с похожим составом выиграли Кубок Америки. Смогут ли они повторить успех на самом высоком уровне?

Ключевые игроки: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Пауло Дибала, Анхель Ди Мария, Николас Отаменди.

Коэффициенты на победу на ЧМ-2022: от 7,5 до 8,5.

Англия

Сборная Англии считается одной из сильнейших в мире, но на крупных турнирах команде все время чего-то не хватает. Первый и последний раз англичане выигрывали чемпионат мира еще в середине прошлого века. Правда, в последнее время команда прогрессирует и по результатам все ближе подбирается к титулам. На последнем ЧМ-2018 англичане пробились в полуфинал и заняли четвертое место. На ЕВРО-2020 позапрошлым летом сборная Англии и вовсе дошла до финала, который лишь по пенальти проиграла Италии.