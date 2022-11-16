Последний шанс Месси и Роналду. Кто выиграет чемпионат мира по футболу?
Что покажут Лионель Месси и Криштиану Роналду? Поможет ли Неймар сборной Бразилии выиграть первый чемпионат мира за 20 лет? Смогут ли немцы реабилитироваться за провал в России? Рассказываем о главных фаворитах турнира в Катаре.
Бразилия
К предстоящему чемпионату мира сборная Бразилии подходит в качестве главного фаворита. Какие бы прогнозы вы сейчас не встретили, в какие букмекерские конторы не заходили, Бразилия везде — главный фаворит. Весомые аргументы в пользу бразильцев — сногсшибательный звездный состав, опытный тренер, а, самое главное, игра команды, пишет Rus.delfi.lv.
Бразилия прошла отборочный турнир без поражений. В последних 28 матчах пропустила всего 10 мячей — Тете прививает команде надежную игру в обороне, но при этом не связывает руки нападающим. Неймар, Винисиус, Габриэл Жезус, Родриго и Рафинья — каждый из этих парней способен создать момент из ничего, а при подстраховке Каземиро и надежной игре в обороне это приносит отличный результат. Многие аналитики считают, что у нынешней сборной Бразилии нет слабых мест. И еще один весомый аргумент в пользу бразильцев — команда уже 20 лет не выигрывала чемпионат мира. Для пентакампионов это слишком большой промежуток без побед, поэтому команда будет заряжена и мотивирована еще больше, чем в предыдущие годы.
Ключевые игроки: Неймар, Габриэл Жезус, Фабиньо, Каземиро, Винисиус Жуниор, Эдер Милитао, Маркиньос, Маркиньос, Алиссон, Тьяго Силва.
Коэффициенты на победу на ЧМ-2022: от 5 до 6.
Франция
После двух побед и ничьей на групповом этапе ЧМ-2018 французы вышли в 1/8 финала, где обыграли аргентинцев в триллере с семью голами. Затем, на пути к финалу, „трехцветные“ прошли Уругвай и Бельгию, а в решающем матче победили Хорватию за счет точных ударов Антуана Гризманна, Поля Погба, Килиана Мбаппе и автогола Марио Манджукича.
В Катаре сборная Франции будет защищать чемпионский титул, завоеванный четыре года назад в России. По составу это одна из сильнейших команд в мире. Но на этом чемпионате мира мы увидим немного другую Францию по сравнению с той, которая стала сильнейшей в России. Канте и Погба травмированы, а место на острие атаки наверняка займет Карим Бензема, который стал лучшим бомбардиром прошлой Лиги чемпионов с 15 забитыми мячами и получил „Золотой мяч“. В этом сезоне нападающего „Реала“ мучают травмы, но тренер француз Дидье Дешам все же включил форварда в итоговую заявку.
Ключевые игроки: Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Антуан Гризманн, Кингсли Коман, Ферлан Менди, Преснель Кимпембе, Дайо Упамекано, Рафаэль Варан.
Коэффициенты на победу на ЧМ-2022: от 6,5 до 7,5.
Аргентина
Последний раз сборная Аргентины побеждала на чемпионате мира еще в 1986 году, когда в ее составе блистал легендарный Диего Марадона. Нынешнему лидеру аргентинцев Лионелю Месси прошлым летом исполнилось 35. Грядущий чемпионат мира станет для футболиста уже пятым и, вероятно, последним. Сможет ли Месси с заключительной попытки исполнить свою давнюю мечту — выиграть чемпионат мира? Это одна из главных интриг предстоящего турнира. В 2014 году Лео с аргентинцами остановился в шаге от титула и, по его собственным признаниям, еще год не мог прийти в себя. В Катаре у аргентинцев будет не такой звездный, но гораздо более сбалансированный состав, без явного акцента на нападение. В прошлом году аргентинцы с похожим составом выиграли Кубок Америки. Смогут ли они повторить успех на самом высоком уровне?
Ключевые игроки: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Пауло Дибала, Анхель Ди Мария, Николас Отаменди.
Коэффициенты на победу на ЧМ-2022: от 7,5 до 8,5.
Англия
Сборная Англии считается одной из сильнейших в мире, но на крупных турнирах команде все время чего-то не хватает. Первый и последний раз англичане выигрывали чемпионат мира еще в середине прошлого века. Правда, в последнее время команда прогрессирует и по результатам все ближе подбирается к титулам. На последнем ЧМ-2018 англичане пробились в полуфинал и заняли четвертое место. На ЕВРО-2020 позапрошлым летом сборная Англии и вовсе дошла до финала, который лишь по пенальти проиграла Италии.
Гарет Саутгейт — один из самых успешных тренеров сборной Англии последних десятилетий, однако его команду постоянно ругают за слишком консервативный стиль и нежелание рескрывать по максимуму атакующий потенциал состава. Сейчас у англичан отличное сочетание опыта и молодости. В команде есть как матерый Кейн, так и молодой и голодный до побед Беллингем. Вопрос, будет ли амбициям команды соответствовать линия обороны, к которой в последнее время все больше вопросов.
Ключевые игроки: Гарри Кейн, Фил Фоден, Маркус Рэшфорд, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Джуд Беллингем, Кайл Уокер, Трент Александер-Арнольд.
Коэффициенты на победу на ЧМ-2022: от 7,8 до 8,5.
Испания
Золотое поколение испанцев ушло — из старой гвардии, которая побеждала на ЕВРО-2008, ЧМ-2010 и ЕВРО-2012, остался один Серхио Бускетс. Но у Луиса Энрике все равно невероятно перспективный состав. Педри, Гави, Ансу Фати и Ферран Торрес — те, от кого ждут прорыва на уровне сборных в самое ближайшее время. Главным фаворитом ЧМ-2022 сборную Испании назвать сложно, но если команда разыграется, а ключевые игроки подойдут к турниру в оптимальной форме, то команда сможет побороться в Катаре за самые высокие места.
Ключевые игроки: Дани Карвахаль, Марко Асенсио, Сесар Аспиликуэта, Гави, Педри, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Ферран Торрес, Альваро Мората.
Коэффициенты на победу на ЧМ-2022: от 8 до 10.
Германия
Сборная Германии выиграла ЧМ-2014, проходивший в Бразилии, но на последнем мундиале в России сильно разочаровала своих болельщиков, заняв последнее место в своей группе. Тренер бундестим Йоахим Лев подал в отставку, а на его место пришел бывший наставник „Баварии“ Ганси Флик, в распоряжении которого ударная группа атаки с Сане, Хаверцем и Гнабри. Плюс в роли поддержки есть опытнейший Томас Мюллер, а также Джамал Мусиала, которого называют одним из наиболее талантливых молодых футболистов в Европе. Короче, нынешний состав немцев представляет собой гремучую смесь опыта и молодости и совершенно точно будет претендовать в Катаре на главный трофей. Впрочем, в 2022 году команда играет не слишком ярко — всего две победы в восьми матчах.
Ключевые игроки: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Йосуа Киммих, Кай Хавертц, Лерой Сане, Серж Гнабри, Томас Мюллер.
Коэффициенты на победу на ЧМ-2022: от 10 до 12.
Португалия
С момента последнего чемпионата мира команда обновилась, в ней выросло несколько звезд мирового уровня, но пока результаты в последних двух сезонах остаются средними, несмотря на совершенно потрясающий состав во главе с Роналду. Нападающий „Манчестер Юнайтед“ поборется за Кубок мира с такими классными партнерами, как Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Жоау Канселу. А ведь в составе португальцев есть еще Рафаэл Леау, Рубен Диаш, Жоау Феликс, Нуну Мендеш и еще ряд топовых игроков. Пожалуй, состав сборной Португалии в Катаре будет даже сильнее того, который побеждал на чемпионате Европы в 2016 году. Вопрос — сумеет ли Фернанду Сантуш воспользоваться сильными качествами своих игроков?
Ключевые игроки: Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Жоау Феликс.
Коэффициенты на победу на ЧМ-2022: от 12 до 16.
Второй эшелон
Легендарный Луи ван Галь готовится к „последнему танцу“. Уже известно, что тренер сборной Нидерландов завершит свою блестящую карьеру после чемпионата мира, так что турнир в Катаре станет его лебединой песней. Помимо звездных ван Дейка и де Йонга, в распоряжении ван Галя целый ряд высококлассных игроков — Маттейс де Лихт, Натан Аке, Стефан де Врей плюс Коди Гакпо, который проводит невероятный сезон в ПСВ. Коэффициент на победу сборной Нидерландов — 13,00. Такой же, как у Бельгии, которая сохранила боевой состав, но совершенно не оправлада возложенные на нее надежды на предыдущих крупных турнирах. Замыкает десятку сборных Дания, коэффициент 25,00. Скандинавы вполне готовы напомнить об успехе своей команды образца 1992 года.
Из африканских команд наиболее высоко расцениваются котировки сборных Марокко и Сенегала во главе с Садьо Мане, коэффициент 150,00. Среди азиатских сборных сразу у нескольких команд коэффициент 250,00, в их числе Катар, Иран, Саудовская Аравия и Южная Корея. Самые небольшие шансы у сборной Коста-Рики, ее коэффициент 500,00.