Скандал на ЧМ-2022: ФИФА запретила Дании футболки с надписью „Права человека для всех“

Футбольный союз Дании остался разочарован решением ФИФА.

„Мы придерживаемся мнения, что послание „Права человека для всех“ универсально и не является политическим призывом, оно должно быть чем-то, что могут поддержать все люди, — заявил глава футбольного союза Дании Якоб Йенсен. — В течение семи лет мы проводили встречи, осуществляли инициативы. За последние десять месяцев я был в Катаре три раза и встречался с мигрантами, которые смотрели мне в глаза и говорили, что диалог, который мы ведем, очень важен“.

„Это типично для ФИФА. Они очень боятся, что внимание будет сосредоточено на политике, — добавил комментатор DR Sporten Хенрик Линигер. — ФИФА и УЕФА ранее проводили кампании против расизма, поэтому мы не боимся делать глобальные и универсальные заявления. Но заявления о правах человека для ФИФА и Катара, очевидно, слишком радикальны“.

Тем временем правозащитная организация Amnesty International раскритиковала позицию ФИФА и выступила с призывом к президенту организации Джанни Инфантино, в котором попросила ФИФА выплатить компенсации рабочим-мигрантам, строившим стадионы к ЧМ-2022.

„На фоне нарастающего шума самый важный голос из всех, что есть на свете, остается завуалированно безмолвным — голос Джанни Инфантино, — заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар. — Хотя ФИФА пытается заверить нас, что она „изучает предложение“, Инфантино последовательно уклоняется от ответа на вопрос, не считая нескольких банальностей. Он до сих пор не ответил на наше совместное письмо“.

Президент ФИФА недавно попросил 32 страны-участницы турнира перестать „давать моральные уроки“ и „сосредоточиться на футболе“, чем здорово разозлил неправительственные организации. Калламар выразила мнение, что Инфантино предпринимает „грубую и недвусмысленную попытку снять с ФИФА ответственность за нарушения прав человека и по отношению к этим рабочим“.