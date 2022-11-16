Два „Бука“, диспетчер-мошенник и 20 свидетелей пуска ракеты: главное из суда по делу МН17

Следствие по делу MH17 получило многочисленные перехваты телефонных разговоров, из которых выяснилось, что командиры военных формирований самопровозглашенной ДНР неоднократно просили российских чиновников и генералов доставить им „Бук“, чтобы противостоять авиации Украины.

За перемещение второго „Бука“ отвечал отставной офицер ГРУ Генштаба России Сергей Дубинский, установила прокуратура. Этот „Бук“ успешно добрался до Донецка, а потом поехал сторону города Снежное, что подтверждается многочисленными фото и видео. Колонна, в составе которой ехал „Бук“, даже попала на снимок со спутника. На нем ЗРК едет в район предполагаемого места пуска ракеты вблизи Снежного.

Прокуратура Нидерландов уверена, что за транспортировку первого „Бука“ отвечал офицер ГРУ Олег Иванников. Но его колонна не доехала до ДНР - „Бук“ сломался по дороге. Установили это с помощью телефонных прослушек, а также на основании фото- и видеометриалов, которые получили следователи.

В первые же дни суда над причастными к крушению самолета выяснилось, что в 2014 году из России на территорию, которую контролировали сепаратисты, направились как минимум два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) „Бук“.

Прокуратура Нидерландов запросила для каждого из них пожизненный срок, но подчеркивает, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по „Боингу“.

Две трети погибших в катастрофе рейса MH17 , следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, были голландцами, и именно голландский прокурор возглавил Международную следственную группу, проводившую расследование.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эти утверждения, прокуратура Нидерландов провела фоноскопическую экспертизу записей и не обнаружила следов монтажа. Далее прокуроры сопоставили все известные им перехваченные разговоры обвиняемых между собой и с другими военными. В них не было найдено логических противоречий, которые обязательно присутствовали бы, если бы люди перемежали правду и вымысел, чтобы запутать противника.

Сергей Дубинский, правда, утверждал, что часть записей якобы была смонтирована воедино из разных по времени разговоров. Пулатов же уверял, что знал о прослушке телефонов, поэтому якобы часто намеренно говорил неправду.

Трое обвиняемых - Стрелков, Дубинский и Пулатов - не отрицают, что на большинстве аудиозаписей прослушек, приобщенных к делу, звучат именно их голоса. Позиция Леонида Харченко неизвестна - он ни разу не комментировал обвинения и ход процесса.

Маршрут, по которому двигался „Бук“ по территории, контролируемой ДНР, был детально восстановлен по показаниям свидетелей, многие из которых были бывшими участниками формирований сепаратистов, а также по биллингу сотовых телефонов группы людей, которые постоянно находились рядом с установкой. Все это также подтверждалось и данными телефонных переговоров сепаратистов, которые были перехвачены и записаны Службой безопасности Украины.

За сутки до крушения „Боинга“ человек с голосом офицера ГРУ Сергея Дубинского сетует: „Если я успею утром получить „Бук“ и отправить туда, это будет хорошо, если не успею, то жопа...“. Рассказывая сослуживцу о тяжелом положении на фронте он добавляет: „Больше делать нам нечего, только на „Бук“ надеяться“.

На одной из таких записей, которую прослушали в суде, человек с голосом Игоря Стрелкова (Гиркина), тогда работавшего министром обороны так называемой ДНР, несколько раз просит предоставить противотанковую артиллерию и „нормальную ПВО“. Стрелков добавляет, что „все это нужно, естественно, со специалистами уже готовыми“.

Прибыв на место падения обломков самолета, ДНРовцы обнаружили, что сбитый борт оказался гражданским, а не военным. В разговорах между собой офицеры военных подразделений ДНР начали обсуждать версию, что рейс МН17 был сбит украинским военным самолетом. А „Бук“, присланный из России, якобы сбил не гражданский лайнер, а именно этот украинский штурмовик.

„Я сейчас в Мариновке. Самолет мы бахнули тоже сейчас, „сушку“. Как раз над Саур-Могилой. Мы же „Бук-М“ получили, вот“, - говорит человек с голосом Дубинского.

Вскоре после крушения „Боинга“ обвиняемые активно перезванивались, радуясь сбитому самолету, который принимали за украинский остребитель, и описывая это как свой успех.

Судя по геопозиции телефона Пулатова, он также сопровождал колонну, в которой ехал „Бук“. Более того, как отметил суд, в своих показаниях Пулатов (он единственный из обвиняемых взаимодействовал с судом) не оспаривает основной сценарий следствия (пуск ракеты „Бука“ из-под Снежного, находившегося под контролем сил ДНР), а только говорит о своей непричастности к этому пуску.

В момент пуска ракеты по „Боингу“ телефон Харченко был выключен. Но перехваты и геопозиция сотового незадолго до и вскоре после крушения говорят о том, что Харченко был на месте запуска.

А всего через полчаса после крушения „Боинга“ человек с голосом Харченко доложил человеку с голосом Дубинского:

О многом говорят и данные о геопозиции сотовых телефонов обвиняемых. Изучив биллинг мобильного Харченко, следствие заметило, что его аппарат подключался к вышкам в Зугрэсе, Шахтерске и Снежном, что соответствует предполагаемому маршруту движения военной колонны с „Буком“.

Более того, подлинность происшествий, которые обвиняемые обсуждали якобы для дезинформации противника, подтверждаются фото- и видеоматериалами, снятыми очевидцами на месте событий 16-18 июля 2014 года в Донбассе.

Следствие также изучило десятки часов прослушки звонков военных самопровозглашенной ДНР - в них не было упоминания военных самолетов Украины до момента крушения МН17. Российский диспетчер, который видел МН17 на своем радаре и должен был вести борт в воздушном пространстве России, также не упоминал о каких-то других самолетах рядом с малайзийским „Боингом“.

Летчик Волошин еще в 2015 году сообщил следствию, что не совершал боевых вылетов 17 июля 2014 года (это также подтверждается документами ВВС Украины, предоставленными Нидерландам). Показания следствию также охотно дал командир Волошина. Диспетчер Петренко заявила, что не видела никаких военных самолетов на своем радаре. А человек, называвшийся „диспетчером Карлосом“, признался, что никогда не был авиадиспетчером. Оказалось, что он был ранее судим за мошенничество, а сейчас живет в Румынии. Поговорив с каждым из них, следствие пришло к выводу, что упомянутые люди не имеют никакого отношения к крушению МН17.

Затем следователи нашли тех, кто часто упоминался в российских государственных СМИ, - авиадиспетчера из Днепропетровска Анну Петренко, которая якобы таинственно исчезла после крушения „Боинга“, загадочного, но осведомленного испанского диспетчера „Карлоса“ и украинского военного пилота Владислава Волошина.

Эксперты обследовали тела экипажа и пассажиров самолета и обнаружили поражающие элементы, встречающиеся только у ракет „Бука“ (например, металлические элементы в форме бабочки).

Несмотря на это, международная следственная группа продолжила изучать эту альтернативную версию крушения MH17. При разборе и анализе обломков самолета специалисты не нашли следов от пуль авиационной пушки или следов попадания каких-либо других ракет, кроме ракеты „Бука“.

Украина, напротив, передала Нидерландам данные о полете всех своих военных самолетов 17 июля 2014 года. Все эти вылеты были вне зоны боевых действий на юго-востоке Украины.

Однако ни в день катастрофы, ни на протяжении следующих восьми лет вплоть до сегодняшнего дня ни Россия, ни самопровозглашенная ДНР не показали миру обломки украинского военного самолета, который якобы мог сбить „Боинг“.

Следователи опросили и экипаж гражданского самолета, пролетавшего 17 июля 2014 года недалеко от „Боинга“ МН17, когда тот был в воздушном пространстве Украины. Пилоты и бортпроводники этого лайнера сообщили, что не видели в небе никаких других самолетов. В записях разговоров пилотов МН17 нет упоминаний о других самолетах в небе.

21 июля 2014 года минобороны России заявило, что „российскими средствами контроля воздушной обстановки зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25, в направлении малайзийского „Боинга-777“. Прокуратура Нидерландов несколько раз просила Москву передать им эти данные военных радаров. Но ответа от минобороны России до сих пор не получила.

Сочетание всех этих факторов позволило в ходе суда отбросить версию о том, что „Боинг“ МН17 был уничтожен в результате атаки военного самолета. Самолет был сбит ракетой, пущенной с земли.

Украинские „Буки“ в Донецкой области остались на базе

Проверило следствие и версию о том, что „Боинг“ могли сбить из „Бука“, принадлежащего Украине. Именно на этой версии до сих пор настаивает минобороны России и делает упор защита обвиняемого Олега Пулатова.

Российские военные в июле 2014 года опубликовали несколько спутниковых снимков, на которых было видно, что в день крушения „Боинга“ украинская установка „Бук“ вдруг покинула военную базу Украины в Донецкой области.

Нидерланды попросили Москву прислать оригиналы этих снимков еще в октябре 2014 года, вскоре после публикации этих сведений. Минобороны России ответило на этот вопрос только шесть лет спустя, сообщив, что оригиналы снимков не сохранились.

Зато снимки украинской военной базы за июль 2014 года предоставило Европейское космическое агентство. На кадре от 17 июля видно, что украинский „Бук“ продолжает находиться на базе. Сопоставив снимок ЕКА с копией снимка минобороны России, следствие обнаружило существенные расхождения.