16.11.2022, 08:14
Си-эн-эн: НАТО удалось отследить ракету, взорвавшуюся в Польше, данные переданы причастным
ФОТО: | REUTERS
Как сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на телекомпанию Си-эн-эн, разведывательный самолет НАТО, выполнявший миссию в воздушном пространстве Польши, зафиксировал полет ракеты, которая упала во вторник на востоке страны.
Об этом телекомпании Си-эн-эн рассказал неназванный военный чиновник альянса.
Как сообщает телекомпания, самолет, находившийся в небе над Польшей, наблюдал за событиями в Украине. Со времени начала полномасштабной российской войны против Украины подобные полеты осуществляются регулярно.
Собеседник Си-эн-эн не стал рассказывать, кем была запущена эта ракета, а также откуда в точности она вылетела.
По его словам, собранные разведданные, в том числе след ракеты, оставленный на радаре, были переданы НАТО и Польше.