Байден: маловероятно, что эта ракета была запущена Россией

Специалисты все еще продолжают выяснять обстоятельства случившегося, однако президент Байден заявил, что располагает „предварительной информацией, которая оспаривает“ предположение о том, что ракету запустили российские военные.

Ранее польские власти заявили, что упавшая в селе Пшеводув ракета была российского производства.

„Не хочу говорить этого, прежде чем мы проведем полное расследование, но с точки зрения ее траектории, маловероятно, что она была выпущена из России, но посмотрим“, - сказал Байден.

Он также сообщил, что мировые лидеры определят свои дальнейшие шаги после того, как будет выяснено, что в точности случилось.

Ассошиэйтед пресс: предположительно, упавшая в Польше ракета была запущена украинской ПВО

Также русская служба Би-би-си пишет, что Упавшая в Польше ракета, предположительно, была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российскую ракету, говорится в статье Ассошиэйтед пресс, рассказывающей о взрыве в польской деревне Пшеводув. Агентство не выносит это утверждение ни в заголовок, ни в начало статьи, ранее такую версию выдвинули польские журналисты, первыми сообщившими о прилете ракеты, а президент США Джо Байден назвал маловероятным запуск ракеты из России.

Три американских чиновника заявили Ассошиэйтед пресс, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими военными по приближающейся российской ракете во время массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры, которая произошла накануне. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Эта оценка и комментарии Байдена на саммите „Большой двадцатки“ в Индонезии противоречат информации, полученной ранее во вторник от высокопоставленного представителя американской разведки, который сообщал Ассошиэйтед пресс, что российские ракеты якобы пересекли территорию Польши, отмечает агентство.

Польское правительство заявило, что проводит расследование и повышает уровень военной готовности. Байден пообещал поддержать расследование Польши. В заявлении МИД Польши было сказано, что оружие произведено в России. Президент Анджей Дуда был более осторожен, заявив, что „скорее всего“ ракета произведена в России, но его происхождение все еще проверяется. „Это сложная ситуация“, - сказал Дуда.