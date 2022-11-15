ВИДЕО | В центре Стамбула сгорели несколько автомобилей(7)
При пожаре в центральном районе Стамбула Фатих сгорели пять машин, также повреждения получили здание и банкомат, расположенные вблизи места происшествия, передает Habertürk.
Издание Yeni Akit сообщает о шести получивших повреждения автомобилях, сообщает РБК.
По данным Habertürk, водитель первого из загоревшихся автомобилей остановился на улице Коджамустафа-паша, когда заметил дым из-под капота. Затем пламя распространилось на припаркованные поблизости машины.
В одной из машин произошел взрыв. Ранее издание публиковало видео, на котором были слышны звуки, напоминающие взрывы.
Пожар произошел спустя два дня после теракта в другом районе Стамбула, Бейоглу, на пешеходной улице Истикляль. В результате взрыва погибли шесть человек, пострадал 81. Улица является одним из самых популярных мест у туристов.