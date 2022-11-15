ВИДЕО | В центре Стамбула сгорели несколько автомобилей



Издание Yeni Akit сообщает о шести получивших повреждения автомобилях, сообщает РБК.



По данным Habertürk, водитель первого из загоревшихся автомобилей остановился на улице Коджамустафа-паша, когда заметил дым из-под капота. Затем пламя распространилось на припаркованные поблизости машины.



В одной из машин произошел взрыв. Ранее издание публиковало видео, на котором были слышны звуки, напоминающие взрывы.