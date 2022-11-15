Зеленский прокомментировал попадание ракет по Польше: нужно действовать

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина готова поддержать Польшу. Инцидент с предполагаемым падением ракет он назвал „существенной эскалацией“.

„Сегодня российские ракеты ударили по территории Польши, по территории нашей дружественной страны, погибли люди. Примите, пожалуйста, соболезнования от всех украинских братьев. Сколько раз Украина говорила, что нашей страной страна-террорист не ограничится?!

Польша, страны Балтии — это вопрос времени, когда российский террор пойдет дальше. Нужно поставить на место террориста. Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО! Это российский удар по коллективной безопасности. Нужно действовать“, — сказал Зеленский.



Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в беседе с Delfi заявил, что это крайне серьезная информация. „Если инцидент подтвердится, последуют контрмеры НАТО“, - сказал министр. Эстония консультируется с польскими официальными лицами и следит за ситуацией в том числе и в целях собственной безопасности. „Мы поддерживаем Польшу и проинформируем общественность о дальнейших шагах“, — сказал Рейнсалу.

Польша официально не подтвердила, что это были российские ракеты. „НАТО в координации с Польшей изучает сообщения об инциденте на польской территории“, — сказали представитель альянса.