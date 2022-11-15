На территории Польши упали две ракеты, в результате погибли люди

На месте работают полиция, прокуратура и армия. Польские спасатели подтвердили, что в Пшеводове два человека погибли из-за взрыва, но не смогли уточнить его причину.

Польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский. На место прибыли армия и прокуратура, передает Visegrad.

Высокопоставленный представитель американской разведки заявил Associated Press, что на территории Польши якобы упали российские ракеты. У Пентагона пока нет информации, подтверждающей, что российские ракеты упали на территории Польши, заявил пресс-секретарь Минобороны США. В Белом доме сказали, что изучают информацию. Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что сообщения о падении ракет на территории Польши подтверждены. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в то же время заявил, что „преступный российский режим“ выпустил против Украины ракеты, которые „упали на территорию НАТО в Польше“.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий „в связи с кризисной ситуацией“ созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. „Я призываю вас пока не публиковать неподтвержденную информацию, мы будем ее комментировать после заседания, которое состоится сейчас“, — сказал он.

Глава НАТО заявил, что союзники по НАТО консультируются по инциденту в Польше, все факты должны быть установлены.

Поздно вечером на пресс-конференции правительство Польши официально заявило, что в результате взрыва погибло два гражданина Польши. По всей стране повышается военная готовность. Причины инцидента выясняются, реакции на данный час никакой не последует.

Ранее 15 ноября Украина подверглась массированному ракетному удару. Под удар, в частности, попала граничащая с Польшей Львовская область.

В правительстве Украины заявили, что 15 ноября Россия нанесла крупнейший с начала войны удар по энергосистеме Украины. Больше семи миллионов потребителей остались без электроэнергии. Проблемы с электричеством возникли в соседней Молдове.