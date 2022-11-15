ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (265-й день) | Самый масштабный ракетный удар России по Украине за всю войну и ракеты в Польше
Читайте о главных событиях понедельника вокруг войны России против Украины.
Две ракеты упали на территории Польши днем 15 ноября, когда армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты упали на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенной в пяти километрах от границы с Украиной. Первым об этом сообщило польское радио ZET. По его информации, ракеты попали в зерносушилку, из-за чего погибли два человека.
В Индонезии проходит саммит стран „Большой двадцатки“, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите с видеообращением. Он призвал мировых лидеров способствовать окончанию войны и подчеркнул, что для этого Россия должна вывести войска из Украины, выплатить компенсацию за ущерб Украине и подтвердить ее территориальную целостность. Глава российского МИД заявил, что Украина „категорически отказывается“ от переговоров и выдвигает „нереалистичные и неадекватные“ условия.
Киев, Львов и другие города Украины подверглись обстрелам. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько ракет упали на жилые дома в городе. Сообщается о перебоях с электричеством в Харькове, Житомире и Львове из-за обстрелов.
Министр энергетики: это самый массированный обстрел энергосистемы Украины с 24 февраля. 15 ноября Россия нанесла ракетный удар по всем регионам Украины, попав в объекты инфраструктуры.
Сегодняшний ракетный удар России по Украине стал, возможно, самым масштабным за войну: как передает украинская пресса со ссылкой на пресс-атташе Воздушных сил Украины, россияне выпустили около 100 ракет.
Министр энергетики Герман Галущенко назвал сегодняшний обстрел энергосистемы Украины самым массированным с начала войны. Он добавил, что попадания происходят как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии, из-за чего введены аварийные отключения.
Частично обесточены Львов, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Одесса, Харьков и другие города. В Молдове уже пропал свет, написал молдавский вице-премьер Андрей Спину. Это подтверждают и пользователи соцсетей из Молдовы.
Одна из электросетей Молдовы автоматически отключилась, что привело к массовым отключениям по стране.
Украина сбила большинство ракет, которые выпустила Россия – командование Воздушных сил ВСУ
В Офисе президента уточнили, что Россия выпустила по Украине более 90 ракет, силы ПВО сбили 70. Повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры.
„Традиционная схема полета вражеских ракет - это из акватории Черного моря „Калибры“, ими сейчас меньше стреляют“, - сообщил спикер командования Юрий Игнат.
По его словам, большинство ракет выпустили из бомбардировщиков ТУ-95 и ТУ-160 из района Каспийского моря и из Волгодонска Ростовской области.
„Безжалостные удары демонстрируют слабость Путина“ - Великобритания.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подверг жесткой критике последнюю волну российских ракетных ударов по Украине.
„Безжалостные обстрелы украинских городов [...] показывают только слабость Путина“, - написал он в „Твиттере“.
„Путин проигрывает на поле боя и, как мы видели сегодня на G20, также и в дипломатическом плане“.
Свой пост в „Твиттере“ глава МИД Великобритании закончил хэштегом #PutinMustFail (“Путин должен проиграть“).
ISW: российские войска вскоре могут добиться успехов в Донбассе, но лишь незначительных.
ISW допускает, что Россия может добиться успехов в Донбассе в ближайшее время, но лишь ограниченных. Министерство обороны России в последние два дня заявляет о захвате населенных пунктов в Донецкой области – накануне речь шла о Павловке, после того как в течение нескольких недель российские военные не заявляли о своих территориальных приобретениях, отмечают эксперты.
„Российские силы, вероятно, добьются успехов в Донецкой области в ближайшие дни или недели, но вряд ли эти успехи будут значительными с оперативной точки зрения“, – пишут эксперты.
Си-эн-эн: Россия отложила отвод войск их Херсона, чтобы помешать демократам на выборах в США.
Россия могла отложить объявление об отводе войск из Херсона в том числе и по той причине, что там понимали: скорее всего это сыграет на руку Демократической партии США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.
Хотя американские разведданные не являются формальной оценкой российских военных планов, они показывают, что Россия по-прежнему вынашивает планы влияния на политический ландшафт США, отмечает Си-эн-эн.
Американская разведка полагает, что в Москве не хотели добавлять Демократической партии США политических очков, а именно это с высокой долей вероятности и произошло бы на фоне объявления об отступлении.
Это также говорит и о том, что Россия делает ставку на то, что в случае прихода к власти республиканцев поддержка Украины со стороны администрации США уменьшится.