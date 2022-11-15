ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (265-й день) | Самый масштабный ракетный удар России по Украине за всю войну и ракеты в Польше

Две ракеты упали на территории Польши днем 15 ноября, когда армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты упали на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенной в пяти километрах от границы с Украиной. Первым об этом сообщило польское радио ZET. По его информации, ракеты попали в зерносушилку, из-за чего погибли два человека.

В Индонезии проходит саммит стран „Большой двадцатки“, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите с видеообращением. Он призвал мировых лидеров способствовать окончанию войны и подчеркнул, что для этого Россия должна вывести войска из Украины, выплатить компенсацию за ущерб Украине и подтвердить ее территориальную целостность. Глава российского МИД заявил, что Украина „категорически отказывается“ от переговоров и выдвигает „нереалистичные и неадекватные“ условия.

Киев, Львов и другие города Украины подверглись обстрелам. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько ракет упали на жилые дома в городе. Сообщается о перебоях с электричеством в Харькове, Житомире и Львове из-за обстрелов.

Министр энергетики: это самый массированный обстрел энергосистемы Украины с 24 февраля. 15 ноября Россия нанесла ракетный удар по всем регионам Украины, попав в объекты инфраструктуры.

Сегодняшний ракетный удар России по Украине стал, возможно, самым масштабным за войну: как передает украинская пресса со ссылкой на пресс-атташе Воздушных сил Украины, россияне выпустили около 100 ракет.

Министр энергетики Герман Галущенко назвал сегодняшний обстрел энергосистемы Украины самым массированным с начала войны. Он добавил, что попадания происходят как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии, из-за чего введены аварийные отключения.

Частично обесточены Львов, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Одесса, Харьков и другие города. В Молдове уже пропал свет, написал молдавский вице-премьер Андрей Спину. Это подтверждают и пользователи соцсетей из Молдовы.