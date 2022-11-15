Украинский журналист: Инфантино должен был отозвать права на трансляцию чемпионата мира у России

Инфантино попросил на саммите G20 о прекращении войны хотя бы на время чемпионата мира. Обращался к „обеим сторонам“, мол, вот смотрите, Россия принимала турнир в 2018-м, Украина хочет добиться этого в 2030-м, где является частью общей заявки с Испанией и Португалией. Конечно, он вряд ли мог знать, что выступит в день, когда хозяева турнира-2018 выпустят сотню ракет по потенциальным хозяевам турнира-2030. На этом фоне обращение выглядит ещё более беспомощно и бесстыдно.

Но и без этого есть несколько простых вещей, которыми Джанни стоило бы озаботиться вместо бессмысленных обращений в воздух - нет, правда, мог и в „Спортлото“ написать, если оно там ещё есть за поребриком.

1. Разрыв договоров на трансляции чемпионата мира с российскими каналами. Отзыв аккредитаций на турнир у российских журналистов.

2. Отказ от российских спонсоров самой ФИФА с продолжением в УЕФА, чтобы всё это дерьмо имени „мечты сбываются“ просто отсутствовало в футболе.

3. Бан на трансферы в Россию, неважно за деньги или бесплатно. Перешёл - получаешь волчий билет нахер из приличного общества.

4. Публичное осуждение самим Инфантино действий своего друга Путина, от которого по итогам ЧМ-2018 он получил орден Дружбы.

5. Да, про Беларусь не забыть бы. Любое из этих действий было бы более полезным и дало бы больший эффект, чем то блеяние, что выдавил из себя Инфантино сегодня. У него есть едва ли не главный медийный актив в мировом спорте, его голос в эти дни и правда не заглушила бы и сотня ракет, но вместо этого швейцарец в очередной раз показал, что „как бы чего не вышло“ остаётся главным принципом руководимой им организации.