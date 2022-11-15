Украинский журналист: Инфантино должен был отозвать права на трансляцию чемпионата мира у России(12)
Украинский журналист Дмитрий Литвинов откликнулся на призыв президента ФИФА Джанни Инфантино к перемирию на время чемпионата мира по футболу.
Инфантино попросил на саммите G20 о прекращении войны хотя бы на время чемпионата мира. Обращался к „обеим сторонам“, мол, вот смотрите, Россия принимала турнир в 2018-м, Украина хочет добиться этого в 2030-м, где является частью общей заявки с Испанией и Португалией. Конечно, он вряд ли мог знать, что выступит в день, когда хозяева турнира-2018 выпустят сотню ракет по потенциальным хозяевам турнира-2030. На этом фоне обращение выглядит ещё более беспомощно и бесстыдно.
Но и без этого есть несколько простых вещей, которыми Джанни стоило бы озаботиться вместо бессмысленных обращений в воздух - нет, правда, мог и в „Спортлото“ написать, если оно там ещё есть за поребриком.
1. Разрыв договоров на трансляции чемпионата мира с российскими каналами. Отзыв аккредитаций на турнир у российских журналистов.
2. Отказ от российских спонсоров самой ФИФА с продолжением в УЕФА, чтобы всё это дерьмо имени „мечты сбываются“ просто отсутствовало в футболе.
3. Бан на трансферы в Россию, неважно за деньги или бесплатно. Перешёл - получаешь волчий билет нахер из приличного общества.
4. Публичное осуждение самим Инфантино действий своего друга Путина, от которого по итогам ЧМ-2018 он получил орден Дружбы.
5. Да, про Беларусь не забыть бы. Любое из этих действий было бы более полезным и дало бы больший эффект, чем то блеяние, что выдавил из себя Инфантино сегодня. У него есть едва ли не главный медийный актив в мировом спорте, его голос в эти дни и правда не заглушила бы и сотня ракет, но вместо этого швейцарец в очередной раз показал, что „как бы чего не вышло“ остаётся главным принципом руководимой им организации.
Впрочем, так было и в 2018-м, и задолго до Инфантино - 1978-й с реальной хунтой в проводиторах, 1934-й с Муссолини, в ложу к которому судьи заглядывали за инструкциями перед матчами. Я не верю в смерть футбола сборных. Но я впервые допускаю, что на нашем веку мы увидим если не смерть ФИФА, то, по крайней мере, её превращение в контору уровня условной ИИХФ, которая совсем не нужна для организации Кубка мира как турнира, собирающего лучшие сборные планеты.
Потому что, цитируя бородатый анекдот времён юности Инфантино, тут перестановкой кроватей не ограничиться.