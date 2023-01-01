Станет ли все-таки идея об АЭС в Эстонии реальностью? „Ветряк любой дурак поставить может, а для атомной энергетики нужны мозги“

„Поднимите руку, если считаете, что в Эстонии могла бы быть своя атомная электростанция!“ — попросил своих гостей ведущий ERR Йоханнес Тралла в эфире „Первой студии“ 19 октября.

Напротив него сидели ведущие политики Эстонии: Кристен Михал из Партии реформ, Таави Аас из Центристской партии, Евгений Осиновский из Социал-демократической партии, Кристьян Ярван из Isamaa и Мартин Хельме из EKRE.

Поднялись четыре руки.

Тралла подсчитал голоса: „Мартин „за“, Isamaa „за“, реформист „за“, Таави „за“, один Евгений „против“!“

Когда речь идет о детских пособиях или вырубке леса, такого единодушия среди эстонских политиков ожидать не приходится. Однако по вопросу АЭС в эстонской политике единое мнение есть.

Но как так вышло?