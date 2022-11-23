Как сделать городскую жизнь более безопасной и здоровой благодаря природе?

2008 год стал переломным моментом в урбанизации на нашей родной планете: с этого времени более половины людей на Земле живет в искусственно созданной жилой среде. Для подавляющего большинства человечества города стали естественной средой, обеспечивающей комфорт и безопасность, а также возможности для общения и личного развития. В то же время мы все больше превращаем такие густонаселенные районы в места, которые позволяют нам обособляться от природы, окружая себя искусственными благами.

Сегодня, когда осведомленность людей о проблемах окружающей среды выше, чем когда-либо ранее, мы начинаем исправлять ошибки – вновь внедрять в нашу урбанизированную жилую среду вдохновленные природой решения, чтобы защитить и восстановить экосистемы, которые обеспечивают устойчивое функционирование и сохранение городов. Природа в центре города помогает снизить потерю биоразнообразия и риск стихийных бедствий (наводнений, штормов, ландшафтных пожаров и др.), сохранить доступность чистой воды и продуктов питания, а также улучшить здоровье людей.

Зеленые крыши, дождевые сады и искусственные водно-болотные угодья – примеры решений, основанных на природе

Существует много способов интегрировать природу в городскую жизнь, и постоянно изобретают все новые. Одним из внедренных решения являются, например, крыши с озеленением или сады на крышах, когда на здании высаживается растительность. Она защищает помещения от перегрева и переохлаждения, благодаря собственной влажности смягчает эффект острова тепла, гасит шумы (растительность – высокие, а грунт более низкие звуки), поглощает и фильтрует дождевую воду (тем самым снижая нагрузку на канализацию), очищает загрязненный воздух и обеспечивает среду обитания различным сообществам. Причем это отнюдь не новый тренд: в Северной Европе дерновые крыши используются уже много веков, и можно вспомнить, что одним из семи чудес света бели висячие сады Семирамиды, построенные в Вавилоне в 6 веке до нашей эры.