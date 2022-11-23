Как сделать городскую жизнь более безопасной и здоровой благодаря природе?
Более половины населения Земли живет в городах, уровень урбанизации в Эстонии достигает уже 69 %. Однако тяга людей к живой природе не исчезла, и все больше говорится о возможности создания более пригодной для жизни городской среды благодаря интеграции природы. Каковы преимущества природных решений в городах?
2008 год стал переломным моментом в урбанизации на нашей родной планете: с этого времени более половины людей на Земле живет в искусственно созданной жилой среде. Для подавляющего большинства человечества города стали естественной средой, обеспечивающей комфорт и безопасность, а также возможности для общения и личного развития. В то же время мы все больше превращаем такие густонаселенные районы в места, которые позволяют нам обособляться от природы, окружая себя искусственными благами.
Сегодня, когда осведомленность людей о проблемах окружающей среды выше, чем когда-либо ранее, мы начинаем исправлять ошибки – вновь внедрять в нашу урбанизированную жилую среду вдохновленные природой решения, чтобы защитить и восстановить экосистемы, которые обеспечивают устойчивое функционирование и сохранение городов. Природа в центре города помогает снизить потерю биоразнообразия и риск стихийных бедствий (наводнений, штормов, ландшафтных пожаров и др.), сохранить доступность чистой воды и продуктов питания, а также улучшить здоровье людей.
Зеленые крыши, дождевые сады и искусственные водно-болотные угодья – примеры решений, основанных на природе
Существует много способов интегрировать природу в городскую жизнь, и постоянно изобретают все новые. Одним из внедренных решения являются, например, крыши с озеленением или сады на крышах, когда на здании высаживается растительность. Она защищает помещения от перегрева и переохлаждения, благодаря собственной влажности смягчает эффект острова тепла, гасит шумы (растительность – высокие, а грунт более низкие звуки), поглощает и фильтрует дождевую воду (тем самым снижая нагрузку на канализацию), очищает загрязненный воздух и обеспечивает среду обитания различным сообществам. Причем это отнюдь не новый тренд: в Северной Европе дерновые крыши используются уже много веков, и можно вспомнить, что одним из семи чудес света бели висячие сады Семирамиды, построенные в Вавилоне в 6 веке до нашей эры.
Второе простое решение – строительство так называемых „дождевых садов“, то есть грядок, препятствующий стоку воды. Стекающая с плоских поверхностей вода собирается в слегка углубленные грядки, их живая система очищает от загрязнений и способствует лучшему поглощению осадков. Третий пример – это искусственные водно-болотные угодья: когда искусственно создается болото или трясина, которые работают как биофильтр – очищают антропогенные сточные воды и дождевые воды, улучшают почвы, а также обеспечивают среду обитания для различных видов. Конечно, нельзя забывать об упрощении внедрения безмоторного транспорта, восстановлении и расширении зеленых зон (соединяющих жилые и промышленные районы), лесов и водно-болотных угодий.
Что дают нам природные решения?
Удивительно, что использование основанной на природе инфраструктуры стоит почти вдвое меньше, чем альтернативы обычной, так называемой „серой“ инфраструктуры, и при этом приносит 28 % добавленной стоимости, создавая новые рабочие места, требуя более низких затрат на энергию и обслуживание, а также сокращая непредвиденные расходы, вызванные традиционной застройкой городского пространства, провоцирующей экологические проблемы.
Как жители Эстонии, мы прекрасно знаем, насколько ценно то, что мы можем гулять по лесу или берегу моря, дышать свежим воздухом и таким образом давать отдых своему телу и разуму. Очевидно, что чем больше в городе зелени, тем больше возможностей для проведения свободного времени, эстетическая ценность окружающей среды возрастает и способствует зеленому туризму, люди как зеркало окружающей среды становятся более здоровыми, спокойными и счастливыми.
Множество сообщающихся зеленых зон способствует более плавному функционированию жизни природы, что в свою очередь делает более качественными почву, воду и воздух. Зелень связывает больше углерода и воздух становится чище, вода поглощается и мы лучше защищены от климатических проблем, город остается прохладным, а эффект острова тепла уменьшается. В то же время если мы будем поощрять экологичные способы передвижения, уменьшится также шумовое загрязнение, кроме того, если люди больше двигаются, то снижаются их расходы на здоровье.