Эстонский экспресс
16.11.2022, 09:06

Часть болеутоляющих средств постепенно выводится из безрецептурной продажи, так как они могут вызывать наркотическое опьянение и зависимость

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ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ: с нового года лекарства, содержащие кодеин, будут отпускаться только по рецепту.
ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ: с нового года лекарства, содержащие кодеин, будут отпускаться только по рецепту.
ФОТО: NAS CREATIVES | Shutterstock

„С нового года препараты, содержащие кодеин, будут отпускаться только по рецепту. Кодеин - это опиоид, обезболивающее действие которого основано на том, что в организме он превращается в морфин. Именно поэтому высокие дозы кодеина могут привести к опьянению и зависимости“, - предупреждает Майя Уускюла, руководитель отдела безопасности лекарственных средств Департамента лекарственных средств. Материал Eesti Ekspress.

Департамент лекарственных средств уже несколько лет получает от фармацевтов и психиатров информацию об увеличении количества случаев злоупотребления препаратами.

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