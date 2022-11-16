Часть болеутоляющих средств постепенно выводится из безрецептурной продажи, так как они могут вызывать наркотическое опьянение и зависимость

„С нового года препараты, содержащие кодеин, будут отпускаться только по рецепту. Кодеин - это опиоид, обезболивающее действие которого основано на том, что в организме он превращается в морфин. Именно поэтому высокие дозы кодеина могут привести к опьянению и зависимости“, - предупреждает Майя Уускюла, руководитель отдела безопасности лекарственных средств Департамента лекарственных средств. Материал Eesti Ekspress.