Правда ли, что в Польше появилось 3D-граффити с Зеленским, поедающим деньги?

Отдельно отметим, что Витчиньский назвал снимок „некачественной подделкой“, в основе которой лежит старая фотография, сделанная до ремонта перекрёстка. Однако он не уточнил, о каком именно ремонте идёт речь. На картах Google можно увидеть, что панорама перекрёстка в июле 2018 года разительно отличалась от версии, снятой , например, в мае 2021 года. Согласно местным порталам и СМИ , реконструкция того участка аллеи Иоанна Павла II завершилась в начале декабря 2020 года: там появились новые наземные пешеходные переходы и велосипедные дорожки.

Позднее 6 ноября своим расследованием поделились и фактчекеры из польского проекта Konkret 24. Как отметили наши коллеги, место съёмки фото расположено в самом сердце Варшавы, а рядом ещё и находится Центральный железнодорожный вокзал, поэтому ежедневно там проходят тысячи местных жителей и туристов. Однако полякам, как и нам, не удалось найти ни одной другой фотографии с иного ракурса. Более того, не удалось обнаружить какие-либо новостные заметки об этом граффити в польских СМИ.

Авторы расследования показали вирусное фото специалистам по наружной 3D-росписи. „По нашему мнению, это 100% подделка, фотомонтаж в графической программе“, — рассказали в беседе с Konkret 24 Лукаш Поляк и Пшемыслав Войчак из агентства Donutstudio.pl. Сообщается, что в течение семи лет они профессионально занимаются настенной живописью и мэппингом, то есть сочетанием стрит-арта с другими аудиовизуальными техниками. „Прежде всего здесь можно увидеть распылители, установленные как бы напоказ. Однако сделать такой рисунок с помощью таких спреев было бы сложно. Они просто не распыляют вниз из-за давления. Они используются для нанесения краски на вертикальные поверхности. Обычно такие работы рисуют мелом. Конечно, вы можете увидеть его на фотографии, но неочевидно, что этот рисунок выполнен мелом“, — объяснили специалисты. Отмечается, что на создание подобной трёхмерной картинки ушло бы много времени: два человека могут работать над ней целый день, а у одного на это ушло бы не менее двух дней. По словам Поляка и Войчака, если это 3D-граффити действительно существовало, то на плитках должны были остаться следы. И даже если бы его удалось отмыть, всё равно были бы видны следы очистки.