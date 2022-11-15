Правда ли, что в Польше появилось 3D-граффити с Зеленским, поедающим деньги?
Недавно разошлись сообщения, что в Варшаве группа художников нарисовала граффити с президентом Украины в виде чёрной дыры, пожирающей мешки с деньгами. Мы проверили, действительно ли в польской столице появилось такое творчество.
Массово публикации с фотографией граффити стали распространяться 3 ноября 2022 года. На вирусном снимке запечатлён пешеходный тротуар, на котором якобы нарисован огромный Владимир Зеленский, будто бы вылезающий из-под плитки, проламывая её головой и рукой и поедая мешки с символами доллара и евро, а также отдельные купюры. Рядом на коленях в чёрной одежде, очках, кепке и с мелом в руке сидит предполагаемый автор этой художественной работы. Также рядом с граффити расставлены баллончики с краской.
В паблике телеведущего Владимира Соловьёва во „ВКонтакте“ снимок, представляющий собой скриншот Instagram-сториз, прокомментировали так: „В Варшаве нашли „чёрную дыру“ имени Зеленского и попросили её не съедать все деньги поляков“. Этот пост получил более 95 000 просмотров и 3300 лайков, но наиболее массово разошлась публикация телеканала „Царьград“, которая собрала более 16 300 лайков при 369 000 просмотров. Подобная запись есть и в Telegram-канале „Соловьёв» (358 000 просмотров), а также на каналах медиаменеджера Кристины Потупчик (57 000), „Царьград ТВ» (37 000), „Великая Россия» (394 000), „XUA-фото войны» (89 000), WarDonbass (24 000, в посте за 4 ноября отмечается, что граффити не убрано), „Заря» (31 000) и Donbass Devushka (16 000). Новости о польском граффити встречаются и в СМИ, среди которых „Федеральное агентство новостей», „Общественная служба новостей» и „Подмосковье сегодня».
В некоторых публикациях (например, в посте Кристины Потупчик) указано название Instagram-аккаунта предполагаемых авторов граффити — Typical Optical. На этой странице фото рисунка на тротуаре опубликовано ещё 2 ноября 2022 года, а более ранних следов снимка мы не обнаружили. В переводе с английского языка описание профиля гласит: „Мы Typical Optical. Пока ещё неизвестная арт-группа из Польши. Новый луч света в царстве тьмы“. Ссылка в описании ведёт на клип к песне Poland американского рэпера Lil Yachty. На момент написания этого текста в аккаунте размещён лишь один пост, при этом на Typical Optical подписано всего 35 человек. У самого же аккаунта художников лишь одна подписка — на певицу и актрису Селену Гомес.
Согласно подписи Typical Optical, фото граффити сделано 27 октября 2022 года, а одежда прохожих и цвет листьев дерева на заднем плане как минимум соответствует осени. Также авторы тегнули официальный аккаунт президента Украины, назвали Зеленского чёрной дырой и попросили его перестать съедать их деньги. Судя по всему, это отсылка на ошибку, которую якобы допустили ведущие на американском телевидении, включив вместо записи звуков чёрной дыры видео с Зеленским. На эту историю в своём посте о граффити ссылался и Владимир Соловьёв, однако мы уже опровергли этот фейк в другом тексте: запись оказалась монтажом.
Что касается места, то фото действительно сделано в центре Варшавы. Так, на заднем плане в центре виднеется Дворец культуры и науки, а справа находится торгово-офисно-развлекательный центр „Золотые террасы». Согласно ракурсу и расположению зданий, авторы снимка находились на пешеходном тротуаре у пересечения улицы Золотой и аллеи Иоанна Павла II.
Фото с граффити разошлось и по Twitter. В реплаях одного (уже удалён) из постов пользователь под ником Przemek65692199 написал, что 4 ноября сделал фотографию с того же места, где должно было размещаться граффити, однако никаких следов рисунка он не заметил. Его твит со снимком опубликован в 19:09 по московскому времени, а сделано фото, согласно подписи, за полчаса до публикации. Хотя на изображении действительно запечатлена плитка без граффити, есть вероятность, что за несколько дней его могли смыть. Если верить посту Typical Optical, то период между созданием рисунка (27 октября) и публикацией оригинального фото (2 ноября) составил шесть дней, а Przemek65692199 побывал на месте событий ещё через два дня (4 ноября).
6 ноября вышло опровержение на сайте агентства „Укринформ“, которому дал комментарий Матеуш Витчиньский — пресс-секретарь варшавского района Воля, где находится перекрёсток с вирусного фото. Сообщается, что Витчиньский сам проживает в том районе и каждый день проходит мимо места со снимка. По его словам, он никогда не видел такого граффити, а районные власти не получали никаких сигналов от местных жителей о его появлении. Также Витчиньский прислал изданию другую фотографию, сделанную вечером 4 ноября, там тоже не видно никаких рисунков.
Отдельно отметим, что Витчиньский назвал снимок „некачественной подделкой“, в основе которой лежит старая фотография, сделанная до ремонта перекрёстка. Однако он не уточнил, о каком именно ремонте идёт речь. На картах Google можно увидеть, что панорама перекрёстка в июле 2018 года разительно отличалась от версии, снятой, например, в мае 2021 года. Согласно местным порталам и СМИ, реконструкция того участка аллеи Иоанна Павла II завершилась в начале декабря 2020 года: там появились новые наземные пешеходные переходы и велосипедные дорожки.
Позднее 6 ноября своим расследованием поделились и фактчекеры из польского проекта Konkret 24. Как отметили наши коллеги, место съёмки фото расположено в самом сердце Варшавы, а рядом ещё и находится Центральный железнодорожный вокзал, поэтому ежедневно там проходят тысячи местных жителей и туристов. Однако полякам, как и нам, не удалось найти ни одной другой фотографии с иного ракурса. Более того, не удалось обнаружить какие-либо новостные заметки об этом граффити в польских СМИ.
Также в материале Konkret 24 имеется очередное фото с того места, где должен был быть рисунок. Сообщается, что фактчекеры отправились туда 4 ноября (судя по всему, утром или днём) и не нашли никаких следов краски, мела или того, что тротуар от них очищали.
Авторы расследования показали вирусное фото специалистам по наружной 3D-росписи. „По нашему мнению, это 100% подделка, фотомонтаж в графической программе“, — рассказали в беседе с Konkret 24 Лукаш Поляк и Пшемыслав Войчак из агентства Donutstudio.pl. Сообщается, что в течение семи лет они профессионально занимаются настенной живописью и мэппингом, то есть сочетанием стрит-арта с другими аудиовизуальными техниками. „Прежде всего здесь можно увидеть распылители, установленные как бы напоказ. Однако сделать такой рисунок с помощью таких спреев было бы сложно. Они просто не распыляют вниз из-за давления. Они используются для нанесения краски на вертикальные поверхности. Обычно такие работы рисуют мелом. Конечно, вы можете увидеть его на фотографии, но неочевидно, что этот рисунок выполнен мелом“, — объяснили специалисты. Отмечается, что на создание подобной трёхмерной картинки ушло бы много времени: два человека могут работать над ней целый день, а у одного на это ушло бы не менее двух дней. По словам Поляка и Войчака, если это 3D-граффити действительно существовало, то на плитках должны были остаться следы. И даже если бы его удалось отмыть, всё равно были бы видны следы очистки.
Посоветовавшись со знакомыми художниками, к таким же выводам пришла и Тереза Латушевская-Сырда из фонда Urban Forms, где она 14 лет занимается стрит-артом. „Это не работа на пять минут. На создание такого рисунка ушло бы несколько дней. Нужно измерить поверхность, создать соответствующий эскиз и т. д. На это нужно время, — рассказала она. — Конечно, такую роспись можно было сделать мелом, и это было бы быстрее, но тогда почему на фото видны баллончики?“ Также Латушевская-Сырда обратила внимание на неестественную чистоту: на фото не видно никаких пятен, банки аккуратно расставлены, как будто ими не пользовались, одежда предполагаемого автора тоже чиста. Кроме того, она также считает, что стереть такой рисунок без оставшихся видимых следов не вышло бы. Она подчеркнула, что создание подобного рисунка не могло остаться незамеченным: „Во-первых, люди бы выкладывали в Сеть фото с процессом рисования. Во-вторых, это дорога. Сразу же появились бы службы, которые проверили бы разрешение“.
Согласно Konkret 24, аллея Иоанна Павла II находится в ведении Варшавского муниципального управления дорог. В пресс-службе этого учреждения фактчекерам заявили, что никто не обращался за разрешением занять дорогу. „От себя добавлю, что это мой ежедневный маршрут на работу и обратно, и я такого рисунка не припомню. Коллега, который также ездит там на работу, тоже не видел“, — поделился пресс-секретарь Якуб Дыбальский.
Ничего о граффити не знали и в Департаменте по очистке города. „Мы не получали никаких сообщений о таком рисунке и не вмешивались. Мы также проверили, что в настоящее время на тротуаре в этом месте нет следов граффити или остатков краски“, — рассказали Konkret 24 в отделе по связям с общественностью.
Таким образом, поскольку не удалось найти никаких подтверждений существования рассматриваемого граффити, помимо одного фото из анонимного Instagram-аккаунта, специалисты называют снимок монтажом, а местные жители, власти и СМИ не видели этого рисунка, мы можем утверждать, что это вирусное фото — фейк.
Итог: Фейк