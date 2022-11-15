Горнолыжник сломал обе ноги во время тренировки

Спортсмен упал во время тренировки в скоростном спуске в Коппер‑Маунтин (США). Франц был доставлен в больницу, где по результатам обследования у него были диагностированы открытый перелом левой ноги, сложный перелом правой ноги и рваная рана на правой руке. 33‑летнему горнолыжнику прооперировали обе ноги.

— Макс слишком сильно замахнулся при левом повороте и зацепился за ворота верхней частью тела, затем упал. Очень жаль, потому что у него были большие планы на этот сезон. Для нашей команды это огромная потеря. Я желаю Максу, чтобы он вернулся как можно скорее, — сказал директор мужской горнолыжной команды Австрии Марко Пфайфер.

Франц — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в скоростном спуске.

Источник - sportbox

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