Зеленский представил G20 план достижения мира с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками саммита G20 во вторник, 15 ноября, обнародовал предложения Украины по достижению мира с Россией. Разработанный Киевом план включает в себя 10 пунктов:

1. Обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины.

2. Обеспечение продовольственной безопасности Украины.

3. Обеспечение энергетической безопасности Украины.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

6. Вывод российских войск из Украины и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

Одновременно Зеленский призвал создать международный орган, который должен закрепить „ключевые элементы послевоенной архитектуры безопасности“, направленные на предотвращение новых попыток агрессии России. Кроме того, украинский лидер в очередной раз призвал организовать международный трибунал, цель которого - привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях РФ в Украине. Владимир Зеленский предложил зафиксировать гарантии безопасности для Украины в договоре Kyiv Security Compact, проект которого уже разработан Киевом и предложен партнерам.

Расширение „зернового соглашения“

Для фиксации договоренностей по другим направлениям Владимир Зеленский предложил использовать положительный опыт „зернового соглашения“, когда отдельные документы подписываются гарантами с Украиной и отдельные - с Россией. Украинский президент предложил расширить экспортную зерновую инициативу на другие порты, в частности на Николаев и Ольвию в Николаевской области.