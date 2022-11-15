ОТ РЕДАКЦИИ | Обещать - не значит жениться. Флирт Хельме с русскоязычными избирателями может закончиться провалом

К различным социологическим опросам следует относиться с долей осторожности. Нередко бывают „колебания“ в результатах из-за ошибки в выборке респондентов, но чаще всего опрашиваемые просто не хотят раскрывать свои настоящие предпочтения и отвечать честно. Например, если задать вопрос о количестве потребляемого алкоголя или умении водить машину, респондент, как правило, старается дать ответ, который представит его в хорошем свете.

В демократических обществах "главной“ темой социологических опросов являются выборы. В промежутках между ними проводятся опросы, чтобы получить представление о соотношении политических сил. Опрос, проведенный на днях изданием Eesti Päevaleht, показал, что возросло количество людей, затруднявшихся ответить на вопрос, кого они хотели бы видеть премьер-министром Эстонии. Такой ответ дали 31% опрошенных, что на 7% больше, чем месяц назад. В то же время похожие результаты были в августе и сентябре - 28% и 29% соответственно. Это говорит о том, что в Эстонии примерно треть людей равнодушно относятся к выборам или же действительно не видят особенной разницы между лидерами эстонских политических сил.

Но главным изменением в ходе последнего опроса стал рост поддержки Мартина Хельме среди респондентов, чей родной язык не эстонский: поддержка Хельме-младшего выросла в ноябре на 5%. Это совпадает с периодом, когда Хельме-старший, бывший председатель партии EKRE, заявил, что их партия не поддерживает ни Россию, ни Украину, а выступает за мир. Рост поддержки со стороны опрошенных может дать лидерам EKRE сигнал, что их заигрывание с русскоязычными избирателями действительно приносит свои результаты и для того, чтобы набрать дополнительные голоса, достаточно каких-нибудь простеньких двусмысленных девизов.

По сравнению с октябрем в текущем месяце по результатам опроса упала поддержка Юри Ратаса, и это может вселить в тандем Хельме еще больше уверенности, что они сумеют завоевать сердца русскоязычных избирателей.

Ясность внесут выборы в Рийгикогу, которые пройдут в марте 2023 года, но стоит помнить, что стратегия EKRE может не сработать. Безусловно, среди русскоязычного населения найдутся люди, которые поддерживают курс Путина и которым нравятся намеки Хельме, но нет гарантии, что в избирательных округах, где оба Хельме традиционно баллотируются - Пярнумаа и Мустамяэ-Нымме, это принесет им дополнительный успех. В округах, где в основном проживают русскоязычные, которым понравилось заявление Марта Хельме, вряд ли вспомнят о нем в марте следующего года. Поэтому флирт Хельме с русскоязычными избирателями может легко провалиться.