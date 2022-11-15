Дебют в сборной в 38 лет и переход в футбол в 16 - две удивительных истории о вратарях, которые поедут на чемпионат мира

Вся долгая карьера голкипера Ремко Пасвера проходила в родных Нидерландах. Он нечасто менял клубы, и это были команды, не претендующие на титулы. Вершиной карьеры, казалось, был финал кубка страны 2012 года с „Хераклесом“, в котором Ремко получил три безответных мяча от „ПСВ“.

Когда через пару лет Пасвера пригласил на роль резервного вратаря всё тот же „ПСВ“, стало понятно: это закат, но в то же время шанс выиграть хоть что-то. В Эйндховене Ремко собрал достойную коллекцию из двух чемпионских титулов и пары суперкубков Нидерландов, но ни в одном из этих турниров не был основным. За три сезона в „ПСВ“ он отыграл лишь пять матчей в Эредивизи.

Затем был переход в скромный „Витесс“, где Пасвер вновь стал основным, а через четыре года получил предложение от самого титулованного клуба страны — „Аякса“. Да, седовласому вратарю сразу предлагали роль лишь третьего голкипера и не скрывали этого, но всё же статусный клуб, обеспеченная пенсия и ещё пара трофеев в послужном списке.

Дальше следите за развитием событий внимательно:

• в 37 лет — переход в „Аякс“ в качестве свободного агента на роль третьего вратаря;

• в 38 — завоевание места в основе клуба;

• победа с „Аяком“ в чемпионате и лучшая статистика по пропущенным мячам в лиге;

• дебют в сборной страны;

• в 39 лет — поездка на чемпионат мира.

Ремко Пасвер в очередной раз напомнил нам всем, что никогда не стоит переставать мечтать!

Герой № 2 - Мэтт Тёрнер

До 14 лет Мэтт никогда не играл в футбол. Рослый юноша занимался баскетболом и подавал большие надежды. Но в межсезонье Мэтт искал себе дополнительный вид спорта, чтобы поддерживать себя в форме, и решил попробовать себя в местной футбольной команде. Во время отбора единственный голкипер получил травму, и в „рамку“ отправили самого высокого. Не имея конкурентов, Мэтт прошёл отбор в ворота команды.