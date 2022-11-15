Дебют в сборной в 38 лет и переход в футбол в 16 - две удивительных истории о вратарях, которые поедут на чемпионат мира(1)
Герой №1 - Ремко Пасвер
Вся долгая карьера голкипера Ремко Пасвера проходила в родных Нидерландах. Он нечасто менял клубы, и это были команды, не претендующие на титулы. Вершиной карьеры, казалось, был финал кубка страны 2012 года с „Хераклесом“, в котором Ремко получил три безответных мяча от „ПСВ“.
Когда через пару лет Пасвера пригласил на роль резервного вратаря всё тот же „ПСВ“, стало понятно: это закат, но в то же время шанс выиграть хоть что-то. В Эйндховене Ремко собрал достойную коллекцию из двух чемпионских титулов и пары суперкубков Нидерландов, но ни в одном из этих турниров не был основным. За три сезона в „ПСВ“ он отыграл лишь пять матчей в Эредивизи.
Затем был переход в скромный „Витесс“, где Пасвер вновь стал основным, а через четыре года получил предложение от самого титулованного клуба страны — „Аякса“. Да, седовласому вратарю сразу предлагали роль лишь третьего голкипера и не скрывали этого, но всё же статусный клуб, обеспеченная пенсия и ещё пара трофеев в послужном списке.
Дальше следите за развитием событий внимательно:
• в 37 лет — переход в „Аякс“ в качестве свободного агента на роль третьего вратаря;
• в 38 — завоевание места в основе клуба;
• победа с „Аяком“ в чемпионате и лучшая статистика по пропущенным мячам в лиге;
• дебют в сборной страны;
• в 39 лет — поездка на чемпионат мира.
Ремко Пасвер в очередной раз напомнил нам всем, что никогда не стоит переставать мечтать!
Герой № 2 - Мэтт Тёрнер
До 14 лет Мэтт никогда не играл в футбол. Рослый юноша занимался баскетболом и подавал большие надежды. Но в межсезонье Мэтт искал себе дополнительный вид спорта, чтобы поддерживать себя в форме, и решил попробовать себя в местной футбольной команде. Во время отбора единственный голкипер получил травму, и в „рамку“ отправили самого высокого. Не имея конкурентов, Мэтт прошёл отбор в ворота команды.
На позиции голкипера у парня получалось неплохо, но до 16 лет он воспринимал это занятие как способ набирать форму к баскетбольному сезону. Лишь в колледже про баскетбол пришлось забыть окончательно — Мэтт начал играть в основе команды Фэрфилдского университета и даже попал в сборную сезона в своей конференции. Но дальнейшей карьеры всё равно ничего не предвещало: в 2016 году он попал на супердрафт и… не был выбран ни одной командой.
Чуть позже Тёрнер всё же заключил контракт с клубом „Нью-Ингланд Революшн“, но лишь для того, чтобы отправиться на несколько лет по арендам в низшие лиги.
Эта история была бы заурядным сюжетом о нераскрывшемся таланте, который, в общем-то, и не планировал профессионально играть в футбол, если бы в 2018 году Тёрнер, вернувшись в клуб и оставшись в нём в роли третьего голкипера в ожидании новой аренды, не начал вдруг выигрывать конкуренцию за место в воротах у более именитых коллег. Уже через год он стал вторым в голосовании за звание лучшего вратаря МЛС, а ещё через год получил от болельщиков „Революшн“ награду игрока года.
В 2022 году его приобрёл лондонский „Арсенал“, с которым Тёрнер лидирует нынче в АПЛ. И пусть в чемпионате он остаётся резервным голкипером, но бороться за место в основе ему не привыкать. Зато в Лиге Европы американец стал основным вратарём „канониров“ и уже имеет три „сухих“ матча в активе.
Но самые главные успехи пришли к Мэтту в сборной. В 2021 году он стал основным вратарём команды США на Золотом Кубке КОНКАКАФ, удержал ворота в неприкосновенности в финале с Мексикой и был назвал лучшим голкипером турнира.
А теперь парень, который до 14 не играл в футбол вообще, а до 16 не занимался им как основным видом спорта, едет на чемпионат мира как основной голкипер молодой и талантливой команды США. И за ним точно стоит последить на мундиале.
Источник - Sports.ru