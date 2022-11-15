Сборная США добавила в эмблему на базе в Катаре радугу в поддержку ЛГБТ(1)
„Радужная“ эмблема размещена на базе и в комнате прессы, футболисты не будут играть с ней на турнире.
На тренировочной базе сборной США в Катаре появилась эмблема команды в радужных цветах в знак поддержки ЛГБТ, сообщает Reuters.
На эмблеме под надписью USA красные полосы заменены на цвета радуги, это сделано в рамках инициативы Be The Change («Будь переменой“), которую американская сборная запустила в 2020 году. „Когда мы на мировой арене и в таком месте, как Катар, важно привлечь внимание к этим проблемам, и инициатива Be the Change как раз об этом“, — заявил тренер сборной США Грегг Берхалтер.
Отмечается, что радужной эмблемы во время матчей на форме игроков не будет, она размещена только на базе и в комнате для прессы.
В конце июня The Guardian писала, что не получила от правительства Катара, консервативной мусульманской страны, прямых подтверждений гарантий безопасности и защиты от преследования для представителей ЛГБТ.
В оргкомитете заявляли, что в Катаре рады всем, независимо от их сексуальной ориентации или происхождения, но при этом предостерегли от публичных проявлений привязанности.
Сборная США сыграет на групповом этапе с командами Англии, Уэльса и Ирана.
Источник - РБК
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