Сборная США добавила в эмблему на базе в Катаре радугу в поддержку ЛГБТ

На тренировочной базе сборной США в Катаре появилась эмблема команды в радужных цветах в знак поддержки ЛГБТ, сообщает Reuters.



На эмблеме под надписью USA красные полосы заменены на цвета радуги, это сделано в рамках инициативы Be The Change («Будь переменой“), которую американская сборная запустила в 2020 году. „Когда мы на мировой арене и в таком месте, как Катар, важно привлечь внимание к этим проблемам, и инициатива Be the Change как раз об этом“, — заявил тренер сборной США Грегг Берхалтер.



Отмечается, что радужной эмблемы во время матчей на форме игроков не будет, она размещена только на базе и в комнате для прессы.