В Нарве пройдет очередная лекция стартап-академии Технополя. О лайфхаках на пути к успеху расскажет экс-руководитель Bolt!

Oчень многие стартап-предприниматели совершают одну и ту же ошибку – они начинают разрабатывать новый продукт до того, как протестируют свою идею на жизнеспособность. То, что ваша идея вам очень нравится абсолютно не означает то, что люди будут готовы заплатить за нее, - говорят эксперты и наставники нарвской программы инкубации от Технополя.