Новости Ида-Вирумаа
15.11.2022, 13:26

В Нарве пройдет очередная лекция стартап-академии Технополя. О лайфхаках на пути к успеху расскажет экс-руководитель Bolt!

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Мероприятие бесплатное
Алексей Колесников
Алексей Колесников
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Oчень многие стартап-предприниматели совершают одну и ту же ошибку – они начинают разрабатывать новый продукт до того, как протестируют свою идею на жизнеспособность. То, что ваша идея вам очень нравится абсолютно не означает то, что люди будут готовы заплатить за нее, - говорят эксперты и наставники нарвской программы инкубации от Технополя.

Почему важно проверить идею на жизнеспособность еще до разработки продукта? Самые распространенные и менее затратные методы тестирования? Как продать то, чего еще нет? Какие подводные камни вас могут ожидать на этапе валидации (проверки) идеи? Как найти баланс между желаемым продуктом и тем, который будет приносить прибыль?

Обо всем этом и не только вы узнаете 24 ноября на семинаре Стартап Академии АВС „Валидация идеи стартапа: с чего начать?“, который пройдет в нарвском Объекте по адресу Линда 2. Семинар проведет и на ваши вопросы ответит экс-региональный директор BOLT в странах Балтии, главный операционный директор в Lingvist и ключевой русскоязычной программы инкубации ментор Алексей Колесников. Вход свободный, но необходима регистрация, которую можно пройти по ссылке, - сообщает Технополь.

Cтартап Академия — это программа онлайн-обучения, разработанная для начинающих (стартап)предпринимателей, которые находятся в самом начале пути или только задумываются о запуске своего стартапа.

Мероприятие финансируется за счет меры поддержки диверсификации предпринимательства и трудовых навыков людей в уезде Ида-Вирумаа.

Мероприятие пройдет на русском языке.



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