Баскетбольная сборная Эстонии крупно проиграла северным соседям

После первой четверти Эстония проигрывала 21:16, но в конце второй четверти вырвалась вперед 39:41. Однако вторая половина встречи принадлежала хозяевам - к концу третьей четверти счет был 66:56, а к финальному свистку 91:71.

Самыми результативными в составе эстонской сборной стали: Артур Конончук, набравший 13 очков, Кристиан Кулламяэ и Йоонас Рийсман, набравшие по 11 очков.

Лучшим в составе финской сборной стал Микаэль Янтунен, набравший 24 очка.

У Финляндии, которая уже обеспечила себе место на чемпионате мира, сейчас семь побед и два поражения, у Эстонии – две победы и семь поражений.

Состав Эстонии был таким же, как и в пятницу против Швеции. Кристьян Китсинг не поехал в Финляндию, Лимет Бёклер в состав не попал. Китсинг все еще восстанавливается после травмы, полученной десять дней назад в еврокубковой игре за „Калеве/Крамо“.