Звери
14.11.2022, 19:59

Эстонский кот привез из Бельгии титул чемпиона мира

 
Урфи
Урфи
ФОТО: Tessa.LV | Erakogu

На всемирной выставке кошек в Бельгии кот эстонского происхождения бурманской породы Урфи из питомника Vielerto одержал победу, привезя домой высшую награду, пишет Lemmikloom.

По словам хозяйки котенка Виктории Кошелевой, конкуренция была очень жесткой - всего выбирали из 1316 кошек. Только в породном соревновании приняли участие 45 бирманцев. „Смотрели голову, хвост, уши и то, как он реагирует на происходящее“, — описывает хозяйка.

В выставке участвовали кошки разных пород, среди которых лучшим был признан Урфи Виолерто.

Урфи

Познакомиться с Урфи можно будет 19 ноября на выставке кошек в таллиннском спорткомплексе Кристийне, где он не будет участвовать в соревнованиях, а приедет просто показать себя.

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