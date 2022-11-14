14.11.2022, 19:59
Эстонский кот привез из Бельгии титул чемпиона мира
ФОТО: | Erakogu
На всемирной выставке кошек в Бельгии кот эстонского происхождения бурманской породы Урфи из питомника Vielerto одержал победу, привезя домой высшую награду, пишет Lemmikloom.
По словам хозяйки котенка Виктории Кошелевой, конкуренция была очень жесткой - всего выбирали из 1316 кошек. Только в породном соревновании приняли участие 45 бирманцев. „Смотрели голову, хвост, уши и то, как он реагирует на происходящее“, — описывает хозяйка.
В выставке участвовали кошки разных пород, среди которых лучшим был признан Урфи Виолерто.
Познакомиться с Урфи можно будет 19 ноября на выставке кошек в таллиннском спорткомплексе Кристийне, где он не будет участвовать в соревнованиях, а приедет просто показать себя.