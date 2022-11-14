Эстонский кот привез из Бельгии титул чемпиона мира

По словам хозяйки котенка Виктории Кошелевой, конкуренция была очень жесткой - всего выбирали из 1316 кошек. Только в породном соревновании приняли участие 45 бирманцев. „Смотрели голову, хвост, уши и то, как он реагирует на происходящее“, — описывает хозяйка.

В выставке участвовали кошки разных пород, среди которых лучшим был признан Урфи Виолерто.

Познакомиться с Урфи можно будет 19 ноября на выставке кошек в таллиннском спорткомплексе Кристийне, где он не будет участвовать в соревнованиях, а приедет просто показать себя.