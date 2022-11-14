В Германии эстонец разбушевался в гостинице и спровоцировал полицейскую операцию

Как сообщила сегодня полиция, около 13:25 24-летний эстонец устроил беспорядки в ресторане на улице Пфаффенхоференштрассе. Сначала он вошел в ресторан и заказал пиво. Затем начал шуметь и проявлять агрессию, а также беспокоить других гостей, - пишет немецкое издание Pfaffenhofen-today

По данным полиции, несмотря на неоднократные просьбы персонала, непокорный гость отказался покинуть ресторан и разбил был обнаружен перед ближайшим супермаркетом патрульными, вызванными на происшествие.

„Как выяснилось, тем временем он начал приставать к покупателям и персоналу продуктового магазина“, — сообщили в полицейском участке в Пфаффенхофене. После того, как личность мужчины была установлена, а полиция приняла необходимые меры, 24-летнего мужчину, наконец, отпустили. По данным полиции, эстонца ждут уголовные обвинения за порчу имущества и незаконное проникновение. Материальный ущерб, нанесенный мужчиной, оценивается примерно в 400 евро.