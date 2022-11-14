ЕС согласовывает новую политику в отношении России: общая цель — изоляция восточного соседа

Самым главным в новой стратегии, вероятно, будет принцип, предусматривающий международную изоляцию России. А также установление и реализация антироссийских ограничительных мер и недопущение от их уклонения.

Однако дипломатические источники сообщают, что, хотя война продолжается, не все государства-члены убеждены, что сейчас подходящее время для обсуждения долгосрочного будущего отношений между ЕС и Москвой. Спорный вопрос в первую очередь касается пункта, в котором говорится, что пока Россия нападает на Украину и нарушает международное право, вернуться к нормальным отношениям с Москвой невозможно. Если, например, Германию устраивает нынешний текст, то страны Балтии хотят еще более жесткой формулировки, пишет Politico.

В подготовленном проекте якобы содержится шесть пунктов, которые призваны заменить принципы, согласованные в 2016 году, но сегодня безнадежно устарели. Например, действующий документ ставит целью прекращение конфликта между пророссийскими сепаратистами и Украиной в восточной части Украины и привлечение России к борьбе с терроризмом.

Помимо изоляции, в новый документ хотят включить обеспечение ответственности за военные преступления, совершенные Россией на территории Украины, и поддержку европейских соседей, что в основном относится к Балканским странам. Также считаются важными упоминание российской угрозы, тесное сотрудничество с союзниками по НАТО и поддержка российского гражданского общества.